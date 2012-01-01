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Колл-центр на автопилоте
Программа для холодных звонков Скорозвон в интеграции с CRM автоматизирует воронку продаж — от исходящего обзвона клиентов до заключения сделки. Настройте один раз сценарий и получайте теплые лиды в CRM.
- Исходящий обзвон без недозвонов и гудков
С функцией предиктивного обзвона операторы в 3 раза быстрее прозванивают большие базы контактов и делают по 300-400 разговоров в день. Вы получаете больше сделок с тем же числом сотрудников и рабочих часов.Подробнее
- Обработает 100% заявок из всех источников
Скорозвон перезванивает клиенту сразу, как только заявка падает в CRM, и соединяет операторов только с теми, кто поднял трубку.Подробнее
- Горячая линия с автоперезвоном по пропущеным
Скорозвон постоянно мониторит загруженность линий и распределяет звонки на свободных операторов. Если операторы не успевают отвечать на обращения, система зафиксирует пропущенные вызовы и обязательно всем перезвонит.Подробнее
- Обзвон IVR-роботом для информирования
Самый дешевый голосовой робот среди сервисов автообзвона — 4 коп./сек. Автоинформатор быстро прозвонит большие базы без участия операторов. Пригласит на конференцию, предложит скидку или напомнит о начале вебинара, а лояльных абонентов отправит в CRM.Подробнее
Весь арсенал для профессионалов продаж
- Готовая интеграция с amoCRM и Битрикс24
Скорозвон прозванивает холодную базу, а теплые лиды отправляет на нужный этап сделки в CRM.
- Встроенная телефония с предиктивным обзвоном
В 3 раза больше разговоров без гудков и недозвонов. Минута от 40 копеек или посекундная тарификация.
- Отчеты и контроль real-time
Добавляйте новых операторов в-один-клик. Следите за промежуточными и итоговыми KPI команды.
- Речевая аналитика с поиском по словам
Слушайте разговоры операторов, используя поиск по ключевым словам, с момента, когда оператор произнес искомое слово.
- Робот с IVR информирует клиентов
Автообзвон клиентов по готовой базе — робот прозвонит 25 тыс. чел. за день без операторов и с учетом часовых поясов.
Мощный двигатель под капотом
- Масштабируется до любых размеров
Мощность сервиса безгранична. Система мониторинга следит за нагрузкой и сообщает, когда нужно добавить серверы. Скорозвон растет вместе с вашим бизнесом автоматически и без капитальных затрат.
- Стабилен при внезапных нагрузках
Работа сервиса стабильна. Балансировщики нагрузки распределяют трафик по серверам и дата-центрам. А при помехах связи, автоматически подключится резервный канал.
Поддержка экспертов бесплатно
Более 10 лет наши эксперты решают задачи российского бизнеса и щедро делятся опытом в построении успешных отделов продаж. На онлайн-курсе для РОПов от Скорозвона квалификацию повысили 5000+ человек.
- Озод ЮсуповРуководитель группы продаж
- Дилара МузафароваКоммерческий директор
- Александр ЛищенкоЭксперт по сопровождению
Свежие клиентские кейсы
Контакт-центры, банки, ритейл, службы доставки, консалтинговые, микрофинансовые организации и тысячи компаний из других отраслей уже оценили всю мощь Скорозвона.
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Цена за оператора в день при оплате
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Базовый
75 / 40 / 33 / 30 руб./день за оператора
- Входящие/Исходящие звонки
- Безлимитная запись звонков
- Речевая аналитика
- Графические отчеты
- Приём заявок с email/сайта
- Интеграции по API
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Профессиональный
95 / 60 / 50 / 40 руб./день за оператора
- Предиктивный диалер
- Входящие/Исходящие звонки
- Безлимитная запись звонков
- Речевая аналитика
- Графические отчеты
- Приём заявок с email/сайта
- Интеграции по API
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Индивидуальный
130 / 70 / 60 / 50 руб./день за оператора
- Предиктивный диалер
- Собственная телефония
- Входящие/Исходящие звонки
- Безлимитная запись звонков
- Речевая аналитика
- Графические отчеты
- Приём заявок с email/сайта
- Интеграции по API
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Автообзвон4 коп./секунда
- Запись аудио в Скорозвоне
- Простая загрузка базы
- Обзвон роботом по базе
- Перевод клиентов на менеджеров
- Запись лидов в CRM
- Повторный звонок при недозвоне
Дайте знать — позвоните или отправьте номер телефона. Мы свяжемся с вами и поможем настроить сервис. При наличии гарнитуры и интернета через полчаса вы уже будете звонить.