Исходящий обзвон без недозвонов и гудков

С функцией предиктивного обзвона операторы в 3 раза быстрее прозванивают большие базы контактов и делают по 300-400 разговоров в день. Вы получаете больше сделок с тем же числом сотрудников и рабочих часов.