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Скорозвон
Облачный сервис предиктивного обзвона для повышения производительности колл-центров и отделов продаж
Звонить без гудков и недозвонов в 3 раза быстрее!
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Колл-центр на автопилоте

Программа для холодных звонков Скорозвон в интеграции с CRM автоматизирует воронку продаж — от исходящего обзвона клиентов до заключения сделки. Настройте один раз сценарий и получайте теплые лиды в CRM.

  1. Исходящий обзвон без недозвонов и гудков
    Исходящий обзвон без недозвонов и гудков

    С функцией предиктивного обзвона операторы в 3 раза быстрее прозванивают большие базы контактов и делают по 300-400 разговоров в день. Вы получаете больше сделок с тем же числом сотрудников и рабочих часов.

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  2. Обработает 100% заявок из всех источников
    Обработает 100% заявок из всех источников

    Скорозвон перезванивает клиенту сразу, как только заявка падает в CRM, и соединяет операторов только с теми, кто поднял трубку.

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  3. Горячая линия с автоперезвоном по пропущеным
    Горячая линия с автоперезвоном по пропущеным

    Скорозвон постоянно мониторит загруженность линий и распределяет звонки на свободных операторов. Если операторы не успевают отвечать на обращения, система зафиксирует пропущенные вызовы и обязательно всем перезвонит.

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  4. Обзвон IVR-роботом для информирования
    Обзвон IVR-роботом для информирования

    Самый дешевый голосовой робот среди сервисов автообзвона — 4 коп./сек. Автоинформатор быстро прозвонит большие базы без участия операторов. Пригласит на конференцию, предложит скидку или напомнит о начале вебинара, а лояльных абонентов отправит в CRM.

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Весь арсенал для профессионалов продаж

  • Готовая интеграция с amoCRM и Битрикс24

    Скорозвон прозванивает холодную базу, а теплые лиды отправляет на нужный этап сделки в CRM.

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  • Встроенная телефония с предиктивным обзвоном

    В 3 раза больше разговоров без гудков и недозвонов. Минута от 40 копеек или посекундная тарификация.

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  • Отчеты и контроль real-time

    Добавляйте новых операторов в-один-клик. Следите за промежуточными и итоговыми KPI команды.

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  • Речевая аналитика с поиском по словам

    Слушайте разговоры операторов, используя поиск по ключевым словам, с момента, когда оператор произнес искомое слово.

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  • Робот с IVR информирует клиентов

    Автообзвон клиентов по готовой базе — робот прозвонит 25 тыс. чел. за день без операторов и с учетом часовых поясов.

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Мощный двигатель под капотом

  • Масштабируется до любых размеров

    Мощность сервиса безгранична. Система мониторинга следит за нагрузкой и сообщает, когда нужно добавить серверы. Скорозвон растет вместе с вашим бизнесом автоматически и без капитальных затрат.

  • Стабилен при внезапных нагрузках

    Работа сервиса стабильна. Балансировщики нагрузки распределяют трафик по серверам и дата-центрам. А при помехах связи, автоматически подключится резервный канал.

Поддержка экспертов бесплатно

Более 10 лет наши эксперты решают задачи российского бизнеса и щедро делятся опытом в построении успешных отделов продаж. На онлайн-курсе для РОПов от Скорозвона квалификацию повысили 5000+ человек.

  • Озод Юсупов, руководитель группы продаж
    Озод Юсупов
    Руководитель группы продаж
  • Дилара Музафарова, коммерческий директор
    Дилара Музафарова
    Коммерческий директор
  • Александр Лищенко, эксперт по сопровождению
    Александр Лищенко
    Эксперт по сопровождению
Будьте в курсе всех бесплатных курсов и вебинаров!

Свежие клиентские кейсы

Контакт-центры, банки, ритейл, службы доставки, консалтинговые, микрофинансовые организации и тысячи компаний из других отраслей уже оценили всю мощь Скорозвона.

Бизнес говорит о Скорозвоне

500+ аккаунтов регистрируется в программе Скорозвон ежемесячно.
Десятки тысяч операторов ежедневно совершают 2 миллиона звонков.
Какие задачи решает сервис автообзвона клиентов, расскажут владельцы аккаунтов.

Нам доверяют

  • ЯндексТакси
  • ПИК Группа
  • До зарплаты
  • LeadCall
  • Интерпромбанк
  • auto.ru
  • Точка - банк для предпринимателей

Выберите свой тариф

Цена за оператора в день при оплате

  • Базовый

    75 / 40 / 33 / 30 руб./день за оператора

    • Входящие/Исходящие звонки
    • Безлимитная запись звонков
    • Речевая аналитика
    • Графические отчеты
    • Приём заявок с email/сайта
    • Интеграции по API
    Зарегистрироваться

  • Профессиональный

    95 / 60 / 50 / 40 руб./день за оператора

    • Предиктивный диалер
    • Входящие/Исходящие звонки
    • Безлимитная запись звонков
    • Речевая аналитика
    • Графические отчеты
    • Приём заявок с email/сайта
    • Интеграции по API
    Зарегистрироваться

  • Индивидуальный

    130 / 70 / 60 / 50 руб./день за оператора

    • Предиктивный диалер
    • Собственная телефония
    • Входящие/Исходящие звонки
    • Безлимитная запись звонков
    • Речевая аналитика
    • Графические отчеты
    • Приём заявок с email/сайта
    • Интеграции по API
    Зарегистрироваться

  • Автообзвон

    4 коп./секунда
    • Запись аудио в Скорозвоне
    • Простая загрузка базы
    • Обзвон роботом по базе
    • Перевод клиентов на менеджеров
    • Запись лидов в CRM
    • Повторный звонок при недозвоне
    Зарегистрироваться
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Дайте знать — позвоните или отправьте номер телефона. Мы свяжемся с вами и поможем настроить сервис. При наличии гарнитуры и интернета через полчаса вы уже будете звонить.

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После регистрации мы зачислим 10 рублей на ваш счет для пяти тестовых звонков.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться» вы даете согласие на обработку персональных данных.
Озод Юсупов, Руководитель группы продаж
Озод Юсупов
Руководитель группы продаж
8 800 333 97 02