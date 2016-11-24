«Добрый день, меня зовут Оптимус Прайм, я представляю завод автоботов. Мы подготовили для вас новое отличное предложение. Слышали уже что-нибудь о наших высококачественных надежных изделиях, которые мы уже десятки лет производим на профессиональном оборудовании?», - знакомая ситуация, правда?
Речь оператора контакт-центра или менеджера отдела продаж звучит механично, шаблонно как у робота. Может ли это повысить конверсию, средний чек или количество позиций в чеке? Вряд ли! Давайте разберемся, как подготовить сценарий, который звучит естественно и легко воспринимается потенциальным клиентом.
Она возникает из-за трех причин:
Когда первый вариант сценария готов, безжалостно удалите из него то, что удаляется без потери смысла. Чем короче сценарий, тем легче потенциальному клиенту понять менеджера. Даже опытные «сценаристы» не пишут с первой попытки идеально, поэтому рассчитывайте на 20-30% сокращения объема текста. Приветствие Оптимуса Прайма сократилось бы на 40%: «Добрый день, Оптимус Прайм, завод автоботов. У меня для вас предложение».
«Оцифровка» нужна, чтобы клиент лучше понял содержание предложения. Еще она сокращает диалоги («время-деньги»), и устраняет потенциальные возражения «сколько конкретно?» «Мы поставляем плазменные пушки на Кибертрон с 22139 года. Скорострельность 2.500 выстрелов в секунду, на расстоянии 300 километров насквозь пробивает танк. Наработка на отказ 10.000 лет. Источник питания - пальчиковая батарейка за 200 кредитов. Как вам это?»
Начинающие разработчики пишут такие сценарии, которые не подразумевают диалога с клиентом. Это происходит из страха того, что как только клиент заговорит, он сразу откажется. Поэтому они вносят в короткий презентационный блок «все и сразу». На деле это не работает и не помогает донести ценность предложения до клиента:
«- Давайте я в двух словах расскажу о преимуществах наших супер-изделий и о выгодах от возможного сотрудничества с нами!»
«- Нам ничего не нужно, уже работаем с поставщиком!»
Лучше использовать технику СПИН* продаж:
«- Мы видим, что ваш завод плазменных пушек сильно поврежден, верно?»
«- Да, пожары еще не потушили. Завод теперь работает с перебоями.»
«- А с нехваткой оружия из-за перебоев как справляетесь? Со складов возите или у поставщиков берете?»
Обратите внимание, автор скрипта должен расписать диалоги, а не понадеяться на то, что продавец справится сам.
Удалите из текста то, что касается вашей компании-продавца. Если останется обоснованный и понятный призыв к покупке, передавайте сценарий на тестирование. Иначе понадобится его скорректировать (а иногда-и полностью переписать).
Выполняйте тестирование в два этапа: сначала прочитайте текст сценария вслух самостоятельно, а потом попросите 2-3 коллег прочитать его вам. На этом этапе «всплывут» шероховатости текста, которые еще остались. На слух они определяются легко.
Затем перейдите ко второму этапу. Посадите двух менеджеров на стулья спинами друг к другу. Проинструктируйте, что один будет «клиентом», а другой — «продавцом». Дайте «продавцу» распечатку скрипта и поставьте задачу поговорить с «клиентом». После диалога попросите «клиента»:
Объяснить суть предложения, как он ее понял
Рассказать, согласился он на предложение или нет и почему?
По итогам внесите изменения в скрипт. Иногда процедуру отладки приходится повторять, это нормально. По итогам скрипт можно передавать на отладку для выполнения звонков потенциальным клиентам. Но как это сделать грамотно — тема отдельной статьи, и мы обязательно об этом еще поговорим.
Успехов вам в разработке скриптов и роста объемов продаж ;)
*СПИН-техника продаж, которая использует четыре вида вопросов: ситуационные, проблемные, извлекающие, направляющие. Очень советуем прочитать книгу «СПИН продаж» Нила Рекхэма. Она есть в сети и легко читается за пару вечеров.