Когда компании концентрируют внимание исключительно на закрытии сделок, забыв про предварительную работу, они препятствуют росту продаж в долгосрочной перспективе. Presale, пресейл или предпродажный процесс играет решающую роль в успехе каждой потенциальной сделки. Из статьи вы узнаете, что такое presale, почему он важен и как влияет на успех сделки.

Что такое Presale, его цели и задачи? Предварительные продажи и продажи работают в тандеме, но имеют разные роли и процессы. Presale или предпродажный процесс охватывает все действия, происходящие до начала продажи. Сюда относятся такие задачи, как:

Поиск и конвертация лидов

Исследование продукта и рынка

Анализ данных и клиентов

Выявление решений для запросов клиента

Создание уникального торгового предложения

После всех этих действий клиент или продукт передаётся в отдел продаж для закрытия сделки.

Цель пресейла — помочь отделам продаж и маркетинга найти, завоевать и удержать клиентов. Хорошо отлаженный предпродажный процесс помогает выявить и использовать возможности новых и существующих клиентов, а также ускорить процесс продаж.

Главные преимущества пресейла Правильно выстроенный пресейл приводит к более высокому доходу и лидогенерации.

Анализ Harvard Business Review показал, что в компаниях с сильным пресейлом доля заключенных сделок составляет 40-50% с новыми клиентами и 80-90% — при повторном контакте. Также внедрение пресейла приводит к росту коэффициента конверсии на пять пунктов, увеличению дохода на 6–13% и повышению скорости продвижения потенциальных клиентов в процессе продаж на 10–20%.

Итого, выстроив процесс пресейла, можно ожидать:

Увеличение количества потенциальных клиентов

Более быстрое закрытие сделки

Снижение оттока клиентов/высокий процент удержания

Более высокую рентабельность инвестиций

Удовлетворенность клиентов

Рост продаж

Кроме того, благодаря пресейлу можно выявить возможности роста раньше, чем это сделают конкуренты. Глубоко погружаясь в данные и поведение клиентов, предпродажные команды могут выявлять уникальные потребности клиентов и создавать индивидуальные предложения.

Важные этапы в пресейл Если вы загорелись идеей запустить процесс пресейла, который будет отвечать потребностям ваших клиентов, компании и целям продаж, то вот, с чего можно начать: