Работа в B2C
Этап пресейла здесь включает в себя: анализ потенциальных клиентов, составление аватара целевой аудитории, изучение пожеланий относительно продукта. Задача пресейл менеджера — провести исследование целевой аудитории.
Пресейл-менеджер: кто это и какие обязанности выполняет
Пресейл-менеджер — тот, кто определяет, какие продукты/услуги предлагать разным группам клиентов, когда эти предложения должны быть сделаны и как презентованы. Он также помогает разрабатывать новые предложения или апгрейдить существующие. Для первого он изучает рынок, тенденции в поведении потребителей, для второго — собирает отзывы клиентов.
Обязанности пресейл-менеджеров варьируются в зависимости от компании, но если обобщить, то получим такой список:
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Анализ ценообразования на соответствие отрасли;
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Разработка коммерческих предложений, в которых чётко сформулированы преимущества продукта;
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Управление процессом продаж от начала до конца: создание прогнозов, управление бюджетами и постановка целей для каждого продавца;
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Поддержание отношений с существующими клиентами и сбор обратной связи;
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Обучение менеджеров по продажам при введении нового продукта, чтобы росла эффективность продаж;
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Взаимодействие с отделом продаж для выявления возможностей роста на рынке.
Навыки для работы пресейл-менеджером
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Коммуникация: чтобы объяснять про сложные продукты и услуги простыми словами, узнавать все необходимые детали о запросах клиента, составлять цепляющие коммерческие презентации, презентовать идеи и убеждать.
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Аналитические навыки: чтобы проводить оценку рынка, отрасли, понимать требования клиентов и подбирать выгодные для обеих сторон технические решения.
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Работа в команде:чтобы без проблем сотрудничать с отделом продаж и привлекать других специалистов при необходимости.
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Решение проблем: чтобы узнавать проблемы своих клиентов и на их основе предложить эффективное решение. Это повышает доверие клиентов и значительно влияет на итоговый результат.
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Стратегическое мышление: чтобы разрабатывать долгосрочные решения для клиентов, формировать маркетинговую стратегию с отделами продаж и маркетинга.
5 пунктов, усложняющих работу пресейл-менеджера
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Ожидания клиентов. Когда клиент приходит с мегамасшатбным заданием, хочет чтобы работу выполнили со скоростью света и за минимальный бюджет. Ситуация утрированная, но бывают и такие клиенты. Здесь задача — вернуть клиента в реальность, объяснить, как лучше выстроить процесс и что можно ожидать. Но делать это нужно аккуратно, чтобы сделка состоялась.
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Взаимодействие с менеджерами по продажам. Их нужно обучать, как правильно презентовать продукт, чтобы в погоне за продажей они не предложили решение, которое компания не может обеспечить или которое выйдет слишком дорого.
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Работа в горящих дедлайнах. Пресейл должен выполняться быстро, особенно, если это B2B бизнес. Есть риск, что после очередного совещания клиент вернётся либо с отказом от вашего решения, либо с новым, кардинально отличающимся от начального, списком требований.
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Работа с возражениями клиента. Дорого, сложно, а если не получится внедрить, а какие гарантии. Задача пресейл менеджера — аргументированно отвечать на все вопросы клиента, при этом подталкивая к заключению контракта.
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Нехватка специалистов. Чтобы провести пресейл к сложным проектам, может понадобиться помощь других специалистов. Например, IT-инженеров. На их поиск требуется время и финансовые затраты. А как мы помним, пресейл нужно делать быстро.
Но стоит подчеркнуть, что все эти сложности перестают препятствовать при развитых профессиональных навыках. Коммуникация поможет отработать возражения и ожидания клиента, убедить коллег из отдела продаж действовать определённым образом. Грамотный тайм-менеджмент и детально проработанное коммерческое предложение спасут в горящих дедлайнах — у клиента не останется сомнений в ценности вашего продукта.
Резюмируем
Пресейлу часто отводят «поддерживающую» роль продаж, но это не так! Пресейл — отдельный ресурсоёмкий процесс, который усиливает каждый этап воронки. Поведение потребителя постоянно меняется и менеджер по предпродажам это отслеживает и предлагает решения по адаптации продукта к новым реалиям. Кроме того, правильная предпродажная стратегия позволит постоянно генерировать потенциальных клиентов, ускорять конвертацию лида в клиента и удерживать клиентов, предлагая им новые решения.
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