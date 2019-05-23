Записать голосовое сообщение очень просто. Для это вам понадобится хорошая дикция и гарнитура. Однако, если вам не нравится, как звучит свой голос на записи, то решение тоже есть. Рассказываем как записать аудиоролик самостоятельно или с помощью профессионалов.

Записать аудиоролик самостоятельно



Самый простой способ – воспользоваться бесплатным сервисом «Запись звука». Для записи нажмите на красную кнопку с микрофоном, разрешите браузеру использовать микрофон и зачитайте ваше сообщение. В конце записи нажмите на стоп, прослушайте запись, обрежьте пустоту в конце и оставьте немного пустоты в начале, чтобы у клиента было время поднести телефон к уху и сказать алло. Нажмите сохранить. Записанный файл сохранится в формате mp3 и подойдет для загрузки в «Скорозвон».







Если вы записываете с ноутбука, где есть встроенный микрофон, но хотите, чтобы запись шла через гарнитуру, то зайдите в настройки и выберите нужный микрофон.

Заказать ролик у профессионалов



Для роликов с профессиональной озвучкой мы рекомендуем сайт «Дикторы есть». На этой площадке вы найдете 802 диктора с женскими и мужскими голосами разных тембров, стоимость записи от 150 рублей, выполнение заказа от 1 часа.







Чтобы оформить заказа вам нужно выбрать диктора, написать в форме заказа текст вашего голосового сообщения и добавить комментарий по звучанию. Например, вы можете попросить, чтобы текст звучал официально или празднично.

Наш заказ обошелся в 300 рублей, Виталий прислал две версии начитки уже через 5 минут. Вот что получилось:











В нашем ролике есть варианты ответов в зависимости от того, какую кнопку нажал клиент. В «Скорозвоне» варианты ответов загружаются отдельно, поэтому нужно порезать запись на части. Сделать это можно в онлайн сервисе – mp3cut.





Записывайте аудиоролики самостоятельно, если вам нужен быстрый бесплатный способ, обращайтесь к профессионалам, если хотите получить запись с качественной озвучкой.









