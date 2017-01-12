Контекстная реклама и холодные звонки похожи тем, что работают с неподготовленной базой потенциальных клиентов. Они могут помочь, если предприниматель выводит на рынок новый продукт или решает в разы увеличить продажи.

Мы разобрались в преимуществах и недостатках обоих методов продвижения и делимся с вами.

Стоимость лида

В контекстной рекламе рекламодатель платит за клик по объявлению. Цена клика зависит от количества конкурентов. Чем конкуренция выше, тем клик дороже. Цена повышается всякий раз, когда конкуренты перебивают ставку, ведь система контекстной рекламы работает как аукцион.

В начале января 2017 по ключевым словам, связанным с установкой и продажей окон, цена за клик в системе Яндекс.Директ варьируется от 58,80 до 237,40 рубля. Средняя конверсия в лид на сайте обычно 4-5%.

Это значит, что лид будет стоить от 1 170 до 4 748 рублей..

В холодных звонках вы обзваниваете жильцов микрорайона и предлагаете установить новые окна. Клиенты Скорозвона обычно делают около 4000 звонков за месяц и получают от 40 до 100 лидов в месяц.

Возьмём для расчёта 40 лидов в месяц. Зарплата удалённого менеджера холодных звонков 20 000 рублей плюс 3 000 — 5 000 руб. на связь. Итого: 25 000 за 40 лидов, стоимость лида 625 рублей.

Начало работы

В контекстной рекламе успешный старт зависит от правильной настройки показов, таргетинга и от удачного дизайна объявления. Специалисты запускают тысячи объявлений, настраивают для каждого свою рекламную кампанию, измеряют клики и конверсию в режиме онлайн и моментально вносят изменения. Такой подход позволяет получить максимальный эффект при минимальных затратах.

Если вы не разбираетесь в аналитике и таргетинге, не знаете Яндекс.Директ и Google AdWords‎ и у вас нет времени, чтобы неотрывно следить за рекламными кампаниями, придётся нанимать специалистов, обустраивать рабочие места и платить зарплату. Это потребует времени и увеличит стоимость лида.

Те, кто пытается нанять знакомого фрилансера или дешёвое агентство, часто получают фальшивый трафик и нулевую конверсию в покупателей.

В холодных звонках для старта потребуется нанять менеджера, собрать базу потенциальных клиентов, настроить телефонию и написать скрипт. Это требует времени и внимания, но не требует дополнительных затрат, кроме тех, что мы уже подсчитали в предыдущем разделе. Кроме того, клиенты Скорозвона получат бесплатные консультации, сопровождение и помощь от нашей поддержки.

Обратная связь

В контекстной рекламе единственная обратная связь, которой владеет рекламодатель — цифры статистики показов, кликов и покупок. Они показывают, какое объявление нравится клиентам и какие настройки приносят больше лидов.

Но это трудно назвать полноценной обратной связью, ведь вы не узнаете главного: почему люди отказываются от покупки. Вам останется только гадать: то ли это происки конкурентов, то ли проблема в посадочной странице, или есть ещё какая-то скрытая причина.

В холодных звонках менеджер получает моментальную обратную связь. Вы в любой момент будете знать всё обо всей воронке продаж и сможете мгновенно исправить ошибку менеджера, обработать негативный отзыв или разрешить неурядицы в работе склада и доставки.

Эффект для бизнеса

Стоимость лида в холодных звонках ниже в несколько раз.

Для настройки контекстной рекламы требуются дополнительные затраты на специалистов и настройку рекламных компаний. В холодных звонках новички получают бесплатную помощь и поддержку Скорозвона.

Обратная связь, которую вы получите при работе с холодными звонками, поможет не только повысить конверсию, но и решить скрытые проблемы бизнеса.

Холодные звонки — эффективный инструмент который поможет вывести на рынок новый продукт, завоевать новую аудиторию или увеличить охват покупателей.