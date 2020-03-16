Парсинг Сбор информации программой-парсером из справочников, маркетплейсов и других агрегаторов — самый быстрый, но контактность низкая. Работает, если у вас крайне востребованный продукт.

Покупка Покупка контактов за деньги тоже возможна. И чем свежее товар, тем выше цена. Попросите сделать скриншот базы за 1-3 минуты на любую букву и прозвоните. Если 80% номеров реальны, можно выкупать.

Контрагенты При продаже первым лицам компаний используйте сервис Контур.Фокус: выгрузка 10k контактов в день и никаких секретарей. Ищите директоров напрямую, часто там даже сотовые есть.