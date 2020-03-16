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СКОРОЗВОН vs COVID-19: создаем колл-центр на “удаленке” или переносим действующий отдел продаж
СКОРОЗВОН vs COVID-19: создаем колл-центр на “удаленке” или переносим действующий отдел продаж
Теги:
руководителю
продажи
call-центр
дистанционная работа
16 марта 2020
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Теги:
руководителю
продажи
call-центр
дистанционная работа
16 марта 2020
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