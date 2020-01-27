У некоторых компаний возникает необходимость создать колл-центр, и тогда они встают перед выборам: отдать эту работу на аутсорс или создать собственный отдел.
27 января 2020
У некоторых компаний возникает необходимость создать колл-центр, и тогда они встают перед выборам: отдать эту работу на аутсорс или создать собственный отдел.
Начнем с того, что управление продажами — это достаточно широкое, комплексное понятие, которое с одной стороны включает в себя управление людьми, с другой — управление процессами.