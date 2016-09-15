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Информация о возможностях интеграций сервиса Скорозвон

Холодный обзвон совершайте в «Скорозвоне» — «теплых» клиентов ведите в «Битрикс24»
Холодный обзвон совершайте в «Скорозвоне» — «теплых» клиентов ведите в «Битрикс24»

«Скорозвон» интегрировался с комплексным инструментом для ведения бизнеса «Битрикс24». Интеграция позволяет пользователям организовать полный цикл продаж, используя преимущества обоих сервисов.

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27 января 2016

«Скорозвон» интегрировался с CRM-системой «A2B»
«Скорозвон» интегрировался с CRM-системой «A2B»

Рады сообщить, что «Скорозвон» успешно интегрировался в систему управления бизнесом «A2Б». Теперь пользователям CRM-системы стала доступна качественная связь с подробной аналитикой звонков и записью разговоров. Об интеграции мы пообщались с генеральным директором ООО «А2Б» Артемом Зариповым.

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23 декабря 2015
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