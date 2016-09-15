Мы расскажем вам, как организовать продажи через Скорозвон и amoCRM, чтобы холодные звонки приносили лидов, а конверсия в клиента вас радовала.
15 сентября 2016
Мы расскажем вам, как организовать продажи через Скорозвон и amoCRM, чтобы холодные звонки приносили лидов, а конверсия в клиента вас радовала.
«Скорозвон» интегрировался с комплексным инструментом для ведения бизнеса «Битрикс24». Интеграция позволяет пользователям организовать полный цикл продаж, используя преимущества обоих сервисов.
Рады сообщить, что «Скорозвон» успешно интегрировался в систему управления бизнесом «A2Б». Теперь пользователям CRM-системы стала доступна качественная связь с подробной аналитикой звонков и записью разговоров. Об интеграции мы пообщались с генеральным директором ООО «А2Б» Артемом Зариповым.