Анастасия Родыгина
Редактор Анастасия Родыгина
Об авторе
В Скорозвоне с марта 2020-го. Участвовала в разработке маркетинговой упаковки сервиса. Синтезирует потоки информации о продукте — в постоянном контакте с теми, кто создает, продает и использует Скорозвон. Сформулировала главные выгоды сервиса для бизнеса и упаковала в разноформатный контент: продуктовый сайт, посадочные страницы, бизнес-кейсы, электронные книги, рассылку, видеоинструкции, статьи.
Публикации автора
- YouTube: мощный перезапуск Скорозвона (видео)
- Главное о Скорозвоне
- Что такое предиктивный обзвон
- Что делает голосовой робот
- Один сервис обзвона для четырех направлений
- Как правильно и быстро настроить Скорозвон
- Речевая аналитика в Скорозвоне
- Интеграция Скорозвона с amoCRM
- Интеграция с Битрикс24
- Интеграция через API
- Интеграция с SMS Центром
- Интеграция с HyperScript
- Почему операторы любят работать в Скорозвоне
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