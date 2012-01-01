Об авторе

В Скорозвоне с марта 2020-го. Участвовала в разработке маркетинговой упаковки сервиса. Синтезирует потоки информации о продукте — в постоянном контакте с теми, кто создает, продает и использует Скорозвон. Сформулировала главные выгоды сервиса для бизнеса и упаковала в разноформатный контент: продуктовый сайт, посадочные страницы, бизнес-кейсы, электронные книги, рассылку, видеоинструкции, статьи.