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Анастасия Родыгина

Редактор Анастасия Родыгина
Анастасия Родыгина, редактор, маркетинговый писатель
Анастасия Родыгина
Редактор, маркетинговый писатель

Об авторе

В Скорозвоне с марта 2020-го. Участвовала в разработке маркетинговой упаковки сервиса. Синтезирует потоки информации о продукте — в постоянном контакте с теми, кто создает, продает и использует Скорозвон. Сформулировала главные выгоды сервиса для бизнеса и упаковала в разноформатный контент: продуктовый сайт, посадочные страницы, бизнес-кейсы, электронные книги, рассылку, видеоинструкции, статьи.

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