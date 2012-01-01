Об авторе

Антон Казаков развивает Скорозвон с 2013 года. Считает, что важно относиться к своим идеям как к гипотезам и искать возможности проверить их до того, как они будут реализованы в продукте. Уверен, что у каждого есть суперспособности, главное — найти им применение в подходящей команде. Формулой успеха называет совокупность ответственного подхода к работе, открытость новому опыту и чувство драйва в процессе решения сложных задач.