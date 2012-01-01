Антон Казаков
Автор Антон Казаков
Антон Казаков
Руководитель отдела развития продукта
Об авторе
Антон Казаков развивает Скорозвон с 2013 года. Считает, что важно относиться к своим идеям как к гипотезам и искать возможности проверить их до того, как они будут реализованы в продукте. Уверен, что у каждого есть суперспособности, главное — найти им применение в подходящей команде. Формулой успеха называет совокупность ответственного подхода к работе, открытость новому опыту и чувство драйва в процессе решения сложных задач.
Публикации автора
- Речевая аналитика в Скорозвоне
- Секретное оружие колл-центра
- [Кейс] Мы растем в пять раз быстрее рынка
- [Книга] МФО: мы выросли в 5 раз быстрее рынка
- Гостевой доступ к отчетам в сервисе
- Скорозвон и amoCRM: мы сделали интеграцию
- Как компания решила продавать холодными звонками
- Облачные преимущества для сетевого бизнеса
- CRM: координатор действий всех отделов компании
- Скорозвон — это IP-телефония?
- «Скорозвон» интегрировался в support-сервис «Zendesk»
- Скорозвон – это CRM-система?
- Звоните из своей CRM-системы
- Интеграция Скорозвона с CRM «A2B»
- Запись разговоров для обучения колл-менеджеров
- Как я развалил колл-центр: реальный опыт Анатолия Фролова
- Холодные звонки из Скорозвона, теплые клиенты в Битрикс
- Как оценить нагрузку менеджеров с помощью записи разговоров
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