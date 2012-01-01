Баян Сабиева
Баян Сабиева
Баян Сабиева
Копирайтер
Об авторе
В Скорозвоне с июля 2022. Пишет статьи для блога и email-рассылки. Верит в силу слова и святость дедлайна.
Публикации автора
- ROI: что означает показатель и как его считать
- Амбассадор бренда: кто это и почему он так важен
- HR-бренд компании: формирование и продвижение
- Выявление потребностей клиента: когда, зачем и как это делается
- Как развить уверенность в себе и увеличить показатели в работе
- Пирамида Маслоу в работе и бизнесе
- Культура Well-being: зачем и как использовать в компании
- Цикл улучшения качества Шухарта Деминга (PDCA)
- Как вырастить менеджера колл-центра
- Геймификация в работе
- Как научиться продавать любой товар
- Принципы обратной связи
- Тайный покупатель: кто такой, зачем бизнесу, сколько ему платить
- Карта должности сотрудника: что, зачем и как?
- Всё о работе оператором колл-центра
- Технология управления SCRUM
- Техники НЛП в переговорах и продажах
- Что такое presale и почему он так важен в продажах?
- Дашборд: как анализировать любые данные