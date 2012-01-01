Озод Юсупов
Автор Озод Юсупов
Озод Юсупов
Руководитель отдела продаж
Об авторе
7 лет в продажах и уверен — в России нет сервиса для звонков лучше, чем Скорозвон. Знает всё о возможностях сервиса для конкретного бизнеса и поможет настроить под задачи за считанные минуты. Считает главным преимуществом Скорозвона то, что он создан и развивается под запросы клиентов, которые, фактически, формируют продукт.
Публикации автора
- Как правильно и быстро настроить Скорозвон
- Как быстро создать колл-центр на удаленке
- Теряете ли вы входящие звонки и лиды
- Как собрать качественную базу
- Срочный проект! Как стартовать холодные звонки за 1 день
- 5 приемов улучшения скриптов разговоров
- Как составить вакансию менеджера по продажам
- Пришлите на почту и, если интересно, ответим
- 5 советов менеджеру по холодным звонкам
- Обзор видео: работа с возражениями
- Обзор видео: как написать и внедрить скрипт звонка
- Как и почему записи разговоров упрощают жизнь
- Как повысить конверсию холодных звонков
- Как увеличить количество холодных звонков
- Алгоритм телефонных продаж
- Холодные звонки: продавать нельзя не продать
- Как подобрать решение для аутсорсингового контактного центра
- Кто он – «Идеальный телемаркетолог»?
- Оператор call-центра. Как подобрать сотрудника
- Как бороться с возражением «Перезвоните после праздников»
- Как составить анкету и провести опрос по телефону
- Чем полезна запись разговоров менеджеру и руководству
- Расширенный набор KPI для потерянных вызовов
- Как ответить на возражение «Дорого»
- А вы записываете звонки менеджеров?
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