Об авторе

7 лет в продажах и уверен — в России нет сервиса для звонков лучше, чем Скорозвон. Знает всё о возможностях сервиса для конкретного бизнеса и поможет настроить под задачи за считанные минуты. Считает главным преимуществом Скорозвона то, что он создан и развивается под запросы клиентов, которые, фактически, формируют продукт.