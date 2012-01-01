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Озод Юсупов

Автор Озод Юсупов
Озод Юсупов, руководитель отдела продаж
Озод Юсупов
Руководитель отдела продаж

Об авторе

7 лет в продажах и уверен — в России нет сервиса для звонков лучше, чем Скорозвон. Знает всё о возможностях сервиса для конкретного бизнеса и поможет настроить под задачи за считанные минуты. Считает главным преимуществом Скорозвона то, что он создан и развивается под запросы клиентов, которые, фактически, формируют продукт.

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