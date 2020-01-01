В нашем контакт-центре нет отдела разработки. Поэтому стали искать в интернете готовый продукт, подходящий для удобства наших заказчиков. Наткнулись на несколько сервисов для совершения звонков, сопоставили их цены и возможности. По этим параметрам в лидеры выбился Скорозвон. Это первый наш сервис для совершения звонков, который мы установили, и не собираемся искать ему замену.
Мы открылись сравнительно недавно – год назад. Сразу стали думать, как ускорить процесс обзвона большой базы контактов. Звонки операторов «вручную», с телефона, – вообще не вариант. Автоматизированный Скорозвон взял эту задачу на себя. Скорость обзвона увеличилась на 100%. До Скорозвона операторы совершали в среднем 50-55 звонков, максимум - 75, а сейчас - от 150 и выше. В месяц получается порядка 15 тысяч звонков. За счет этого увеличилась прибыль компании. За первые три месяца работы со Скорозвоном она выросла с 300 тысяч до 1 млн рублей. Теперь мы можем вести больше проектов и подключать к ним больше заказчиков.
Еще мы ценим в Скорозвоне возможность работать в браузере - для этого нужны только наушники, интернет и сотрудник. Кроме того, оператору не нужно ставить дополнительный софт на компьютер, что экономит место на ПК. Дополнительных затрат никаких.
Со Скорозвоном все легко и просто. Нам не хватает только разных интересных возможностей при создании отчетов. Например, чтобы в сервисе появились расчеты конверсии в процентах и самостоятельная, в зависимости от задач конкретного пользователя, настройка характеристик отчета.