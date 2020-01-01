Задача

Нам поступила непростая задача — за 4 месяца организовать и провести 85 семинаров для малого бизнеса по Вологодской области. При этом необходимое условие — присутствие на семинарах не меньше 15-20 человек. Можно догадаться, как в провинции нередко воспринимают такие вещи — бизнес-семинары :)

Нам стало понятно, что нужно звонить. Звонить много. А еще надо чтобы работа разных операторов не путалась и ее можно было в онлайн режиме контролировать. И еще много чего. Чтобы так звонить конечно лучше пользоваться каким-нибудь сервисом. Мы посмотрели на несколько, потыкались, и только Скорозвон оказался прост и понятен.