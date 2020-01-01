Руководство компании поставило цель: оптимизировать работу отдела по подбору персонала и улучшить его эффективность без расширения штата сотрудников. Задача новая: что делать и куда бежать? На выручку пришли партнеры – посоветовали нам Скорозвон. Сказали, что сервис очень прост в использовании. Доверились им - решили попробовать и убедились в их словах.
Раньше мы находили на сайтах резюме, включали его в отчетность и отправляли в отдел кадров. Все было просто. А два месяца назад ситуация изменилась: руководство поставило задачу обзванивать людей, которые ищут работу, предлагать им работать у нас и отправлять в отдел кадров анкеты только согласившихся кандидатов. Этим у нас занимается всего одна сотрудница. За месяц с помощью сервиса Скорозвон она успевает прозвонить более 2 000 человек! Хорошо работают :)
Конечно, нам нужно было постараться, чтобы менеджер убедил как можно больше людей в том, что наше предложение очень интересное. В среднем на успешный звонок должно уходить 6 минут, всю статистику я отслеживаю в карточке контакта, а качество беседы - во время прослушки записи разговора - это на самом деле полезная опция!
Пока все идет как по маслу. Видим результат и довольны им. Команда Скорозвона постоянно совершенствует свой сервис. Соответственно, нечасто, но все-таки случаются загвоздки, когда сервер бывает недоступен. Здесь нужно отдать должное системным администраторам Скорозвона - все вопросы решают быстро. Спасибо за то, что думаете о своих клиентах и стремитесь к совершенству, мы это ценим!