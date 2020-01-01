Задача

В месяц я совершаю порядка 3000 звонков по России и странам СНГ. Это достаточно много, поэтому для меня имеет первостепенное значение скорость и удобство обзвона клиентов. В Скорозвоне удобно то, что он показывает повторные звонки, благодаря чему я не попадаю на одного и того же клиента. В других сервисах нет такой функции. То же касается и автоматической записи звонков. В Скорозвоне она есть. Пользуясь другим сервисом, я часто забывала кликать на кнопке «запись». В итоге – звонок не записан, причем как правило это самый важный звонок.