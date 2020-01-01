Раньше я пользовалась другим сервисом для совершения холодных звонков. Перестала, потому что для меня важно было решить проблему с качеством связи – из-за шумов на линии было плохо слышно клиентов. Перешла на Скорозвон. Здесь меня устраивает не только качество соединения, но и качество записи. Приятным дополнением к этому идет удобный функционал.
В месяц я совершаю порядка 3000 звонков по России и странам СНГ. Это достаточно много, поэтому для меня имеет первостепенное значение скорость и удобство обзвона клиентов. В Скорозвоне удобно то, что он показывает повторные звонки, благодаря чему я не попадаю на одного и того же клиента. В других сервисах нет такой функции. То же касается и автоматической записи звонков. В Скорозвоне она есть. Пользуясь другим сервисом, я часто забывала кликать на кнопке «запись». В итоге – звонок не записан, причем как правило это самый важный звонок.
Я не трачу дополнительное время на запись и создание отчетов, ведь все это Скорозвон делает автоматом. Вместо этого я больше времени уделяю непосредственно звонкам. Процесс идет на 20% быстрее. Если на столько увеличилась моя работоспособность, соответственно, на столько же увеличилась и прибыль моей компании.
Я, как активный пользователь, довольна Скорозвоном. Единственный минус для меня – это повышенный тариф. Поэтому было бы здорово для постоянных клиентов придумать стимулирующие акции, выгодные пакеты и различные варианты оплаты. Например, я была бы рада появлению безлимитки.