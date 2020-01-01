Задача

До Скорозвона у нас была другая философия. Раньше мы не пользовались массово холодными звонками: привлекали клиентов другими методами – с помощью рекламы, интернета, участия в выставках и конференциях. Это связано с тем, что мы ориентировались только на крупных корпоративных клиентов, а теперь решили попробовать диверсифицировать бизнес и подтянуть небольшие компании. Вот и решили попробовать холодные звонки.

Как правило, звоним в небольшие компании, внимание которых по другим каналам рекламы привлечь бы не удалось. От них у нас есть небольшой выхлоп. Обзваниваем около 2000 человек в месяц, 1% из них заключают с нами сделку. На начальном этапе работы с новым сегментом клиентов это неплохой показатель. Хотя цифра и не кажется большой на первый взгляд. Но для нас важны все клиенты: и большие, и маленькие; у кого две машины в автопарке, и у кого более тысячи. Всех своих клиентов любим.