Чтобы информировать потенциальных клиентов о наших решениях в сфере управления автопарками мы удаленно создали call-центр. Встал вопрос о выборе сервиса. Скорозвон нам понравился своей ценовой политикой. Это раз. Тем, что это облачное решение - не надо устанавливать никаких программ на компьютер, можно сразу закинуть небольшой аванс, сделать несложную настройку и пользоваться. Это два. И третий плюс - возможность использовать свою IP-телефонию. Вот основные критерии.
До Скорозвона у нас была другая философия. Раньше мы не пользовались массово холодными звонками: привлекали клиентов другими методами – с помощью рекламы, интернета, участия в выставках и конференциях. Это связано с тем, что мы ориентировались только на крупных корпоративных клиентов, а теперь решили попробовать диверсифицировать бизнес и подтянуть небольшие компании. Вот и решили попробовать холодные звонки.
Как правило, звоним в небольшие компании, внимание которых по другим каналам рекламы привлечь бы не удалось. От них у нас есть небольшой выхлоп. Обзваниваем около 2000 человек в месяц, 1% из них заключают с нами сделку. На начальном этапе работы с новым сегментом клиентов это неплохой показатель. Хотя цифра и не кажется большой на первый взгляд. Но для нас важны все клиенты: и большие, и маленькие; у кого две машины в автопарке, и у кого более тысячи. Всех своих клиентов любим.
Хотелось бы, чтобы Скорозвон внедрил что-то вроде доверительного платежа. По своему опыту знаем: иногда бывает так, что деньги на балансе сервиса заканчиваются, а мы не успеваем отслеживать и за те 2-3 часа, пока закинем деньги, просто «простаиваем». Возможно, для постоянных клиентов такой обещанный или отсроченный платеж был бы очень полезен.