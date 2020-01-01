Задача

Мы занимаемся дизайн-обучением наших студентов заграницей, поэтому должны быть всегда на связи с партнерами из разных точек мира. В среднем через Скорозвон делаем по 30 звонков в день. Звоним Австрию, Италию, Украину, Литву, Белоруссию. общем, стран много и со всеми хорошая связь. Ценовая политика тарифам нас радует. Вывод такой: – это удобно относительно недорого.

Наш отдел продаж бережно относится к своим партнерам и клиентам, буквально ловим каждое их слово. Для нас важно не упустить никаких деталей из разговора, поэтому довольно часто прослушиваем записи нашей беседы. Пользуемся только основными функциями сервиса, хотя интерфейс Скорозвона очень простой и понятный. Не нужно быть профи, чтобы в нем разобраться.