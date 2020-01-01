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Путь к идеальному скрипту через анализ записей

Виктория Русецкая, руководитель Агентства по продвижению в социальных сетях Smm-profi.com

Год назад искала для своей компании сервис, который бы позволил удобно хранить всю информацию о клиентах и при этом быстро с ними связываться. Сравнивала в интернете различные сервисы и нашла на рынке отличный от других продукт. Я говорю про Скорозвон - он реально самый удобный. Поэтому мы им и пользуемся.

— Виктория Русецкая
Задача

Конечно, тот факт, что с помощью Скорозвона можно грамотно заполнять карточку клиента нам пришелся по душе. И еще одним приятным бонусом для нас стала возможность прослушивать все переговоры с клиентами. Мы впервые столкнулись с такой опцией и быстро поняли, насколько она удобна.

Прослушка - это огромное поле для работы над качеством коммуникации с клиентами. Можно бесконечно звонить, затем звонки прослушивать, менять канву разговора, опять звонить, слушать и анализировать. Такая не единожды повторенная цепочка рабочих процессов позволила нам вывести идеальный скрипт продаж. А еще прослушка позволяет мне как руководителю контролировать качество общения менеджера по продажам с клиентами. Записи прозвонов обсуждаем всем коллективом, удачные звонки ставлю в пример новым менеджерам.

Решение
Сервис Скорозвон
Активно использовали:
  • Рабочее место оператора и администратора
  • Отчеты по результатам обзвона
  • статистика прозвона за день/неделю/месяц
начать пробный период

Сервис отличный. А если еще тарифы на телефонию стали дешевле - было бы просто супер.