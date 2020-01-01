Год назад искала для своей компании сервис, который бы позволил удобно хранить всю информацию о клиентах и при этом быстро с ними связываться. Сравнивала в интернете различные сервисы и нашла на рынке отличный от других продукт. Я говорю про Скорозвон - он реально самый удобный. Поэтому мы им и пользуемся.
Конечно, тот факт, что с помощью Скорозвона можно грамотно заполнять карточку клиента нам пришелся по душе. И еще одним приятным бонусом для нас стала возможность прослушивать все переговоры с клиентами. Мы впервые столкнулись с такой опцией и быстро поняли, насколько она удобна.
Прослушка - это огромное поле для работы над качеством коммуникации с клиентами. Можно бесконечно звонить, затем звонки прослушивать, менять канву разговора, опять звонить, слушать и анализировать. Такая не единожды повторенная цепочка рабочих процессов позволила нам вывести идеальный скрипт продаж. А еще прослушка позволяет мне как руководителю контролировать качество общения менеджера по продажам с клиентами. Записи прозвонов обсуждаем всем коллективом, удачные звонки ставлю в пример новым менеджерам.
Сервис отличный. А если еще тарифы на телефонию стали дешевле - было бы просто супер.