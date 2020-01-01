Задача

Конечно, тот факт, что с помощью Скорозвона можно грамотно заполнять карточку клиента нам пришелся по душе. И еще одним приятным бонусом для нас стала возможность прослушивать все переговоры с клиентами. Мы впервые столкнулись с такой опцией и быстро поняли, насколько она удобна.

Прослушка - это огромное поле для работы над качеством коммуникации с клиентами. Можно бесконечно звонить, затем звонки прослушивать, менять канву разговора, опять звонить, слушать и анализировать. Такая не единожды повторенная цепочка рабочих процессов позволила нам вывести идеальный скрипт продаж. А еще прослушка позволяет мне как руководителю контролировать качество общения менеджера по продажам с клиентами. Записи прозвонов обсуждаем всем коллективом, удачные звонки ставлю в пример новым менеджерам.