База контактов в сервисе Скорозвон

Доступ к базе контактов

Загружать контакты в сервис могут все пользователи. Администратор в свою очередь управляет базой контактов, может раздавать и ограничивать к ней доступ сотрудников, удалять контакты. Работать в сервисе можно как с юридическими лицами — организациями, так и с физическими лицами — контактами. История взаимодействия с клиентами хранится в карточке контактов и организаций. Вы всегда можете просмотреть комментарии, сколько звонков и с каким результатом было сделано клиенту, сколько писем отправлено, прослушать записи звонков.

Удобная работа с контактами

Для прозвона менеджер может формировать нужные выборки контактов с помощью фильтров. Например, может скрыть контакты, которым уже был совершен звонок, или отсортировать контакты по нужным критериям (например, только из Екатеринбурга, только клининговые и так далее). Это позволяет менеджеру формировать списки внутри своего аккаунта и строить процесс обзвона так, как ему удобно.

Все контакты будут обработаны

В сервисе вы легко сможете разбить базу контактов по нужным критериям и распределить между менеджерами. Но, что важнее, вы всегда быстро можете быстро передавать уже обработанные контакты от одного менеджера к другому и возвращать их обратно. Это полезно, когда сотрудник внезапно заболел или просто уходит в отпуск — две недели его клиенты не будут ждать звонка. Вместе с контактами передаются комментарии, записи разговоров, напоминания о повторных звонках и встречах.