CRM и телефония в сервисе Скорозвон

Объединение CRM и телефонии в одном сервисе — это прорыв!

Все необходимые для работы менеджера инструменты «Скорозвон» объединяет в себе. Телефония решает задачи личного общения с клиентами. CRM-система сервиса позволяет управлять штатной или удаленной командой, эффективно вести клиентов, регулировать продажи.

Запись звонков

За счет объединения CRM и телефонии записи звонков удобно связаны с контактами и менеджерами. Их не нужно выгружать огромным списком и пытаться отыскать нужные — они находятся прямо в карточках клиентов.

Звоните, отправляйте e-mail и sms одновременно

Чтобы клиенту не приходилось ждать, а менеджерам откладывать отправку писем и sms на потом, в сервисе можно делать все прямо во время звонка!