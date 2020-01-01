Iframe - отображение вашего сайта в карточке

Iframe - это технология открытия одного сайта в другом. С помощью Iframe можно отображать вашу систему, сайт или сервис прямо в карточке клиента в Скорозвоне.

При этом все данные, которые есть на вашем сайте, остаются на вашей стороне. Мы лишь открываем нужную страницу, чтобы во время разговора с клиентом оператору не нужно было переключаться по вкладкам в браузере.

Это позволяет:

- экономить время

- видеть перед глазами информацию из двух систем

- заполнять данные в вашей системе, разговаривая через Скорозвон

Это как интеграция двух сервисов только удобнее, быстрее и надежнее :)

Вот примеры использования карточки Скорозвона с другими сервисами

1. Google-таблица для совместного фиксирования встреч

2. Ваша CRM система с расширенной информацией по клиенту

3. Онлайн-сервисы для проведения опросов и анкетирования

4. Сервисы с динамическими скриптами продаж

Возможности отображения Iframe в сервисе Скорозвон

1. Фиксированная страница во всех карточках клиентов

Например, ссылку на Google-таблицу или календарь встреч

2. Страница, которая формируется динамически, по данным из карточки клиента

Например, https://radar-survey.ru/projects/A16-68/?p=vl1000&turn=%PHONE%, где %PHONE% - это телефон клиента, от которого поступил звонок в Скорозвоне. Таким образом, для каждого клиента будет открываться своя анкета.

Обычно для связки двух систем используется уникальный параметр. Это может быть ID клиента в вашей системе или номер телефона.

ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Ваша система должна работать по https

2. Ваша система должна либо не запрещать загрузку в Iframe, либо разрешать ее, но только для одного домена (app.skorozvon.ru)

3. Ваша система должна обеспечивать авторизацию, чтобы оператору не приходилось каждый раз вводить логин/пароль от вашей системы