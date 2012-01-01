Iframe - отображение вашего сайта в карточке
Iframe - это технология открытия одного сайта в другом. С помощью Iframe можно отображать вашу систему, сайт или сервис прямо в карточке клиента в Скорозвоне.
При этом все данные, которые есть на вашем сайте, остаются на вашей стороне. Мы лишь открываем нужную страницу, чтобы во время разговора с клиентом оператору не нужно было переключаться по вкладкам в браузере.
Это позволяет:
- экономить время
- видеть перед глазами информацию из двух систем
- заполнять данные в вашей системе, разговаривая через Скорозвон
Это как интеграция двух сервисов только удобнее, быстрее и надежнее :)
Вот примеры использования карточки Скорозвона с другими сервисами
1. Google-таблица для совместного фиксирования встреч
2. Ваша CRM система с расширенной информацией по клиенту
3. Онлайн-сервисы для проведения опросов и анкетирования
4. Сервисы с динамическими скриптами продаж
Возможности отображения Iframe в сервисе Скорозвон
1. Фиксированная страница во всех карточках клиентов
Например, ссылку на Google-таблицу или календарь встреч
2. Страница, которая формируется динамически, по данным из карточки клиента
Например, https://radar-survey.ru/projects/A16-68/?p=vl1000&turn=%PHONE%, где %PHONE% - это телефон клиента, от которого поступил звонок в Скорозвоне. Таким образом, для каждого клиента будет открываться своя анкета.
Обычно для связки двух систем используется уникальный параметр. Это может быть ID клиента в вашей системе или номер телефона.
Особенности и ограничения
- Ваша система должна работать по https
- Ваша система должна либо не запрещать загрузку в Iframe, либо разрешать ее, но только для одного домена (app.skorozvon.ru)
- Ваша система должна обеспечивать авторизацию, чтобы оператору не приходилось каждый раз вводить логин/пароль от вашей системы