Iframe - это технология открытия одного сайта в другом. С помощью Iframe можно отображать вашу систему, сайт или сервис прямо в карточке клиента в Скорозвоне.

При этом все данные, которые есть на вашем сайте, остаются на вашей стороне. Мы лишь открываем нужную страницу, чтобы во время разговора с клиентом оператору не нужно было переключаться по вкладкам в браузере.

Это позволяет:

- экономить время

- видеть перед глазами информацию из двух систем

- заполнять данные в вашей системе, разговаривая через Скорозвон

Это как интеграция двух сервисов только удобнее, быстрее и надежнее :)

Вот примеры использования карточки Скорозвона с другими сервисами

1. Google-таблица для совместного фиксирования встреч

2. Ваша CRM система с расширенной информацией по клиенту

3. Онлайн-сервисы для проведения опросов и анкетирования

4. Сервисы с динамическими скриптами продаж