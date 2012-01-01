Задача №1. Быстро и дешево получить поток лидов.
Если у вас:
- маркетологи привлекают недостаточно лидов, и они дорогие;
- компания выходит в новый регион, и срочно нужны клиенты;
- запустили новую услугу, и нужна обратная связь.
Вы сможете: быстро и дешево привлечь стабильный поток лидов через обзвон.
Как это работает
Менеджеры прозванивают холодные базы в Скорозвоне, и лиды автоматически «падают» в CRM.
Для этого:
- Подключите аккаунт amoCRM и выберите — полностью или частично передавать историю обработки клиента. Вы сами определяете, в какой воронке и статусе создавать воронку и сделку, и назначаете ответственного.
- Загрузите базу контактов в проект , чтобы исключить недозвоны. Благодаря предиктивному режиму операторы не тратят время на ожидание ответа и дозвоны.
- По завершении звонка операторы отмечают результат разговора, и лид автоматически «падает» в CRM.