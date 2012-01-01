Интеграция готова. Вам не нужно обращаться к программистам или разбираться с API. Достаточно задать параметры для передачи контактов по инструкции. Если возникнут вопросы, позвоните нам: 8 800 333 97 02.

Вся мощь Скорозвона: Вы получаете четыре готовых бизнес-решения для четырех направлений, встроенную ip-телефонию и весь арсенал для профессионалов продаж.

Автоматизация бизнес-процессов. Скорозвон прозванивает контакты из CRM, как только срабатывает триггер (н-р, с сайта «падает» заявка или контакт переместился по воронке). Ценные лиды не теряются среди тысяч холодных контактов, а перемещаются на нужный этап сделки в CRM.

Недозвоны исключены. Контакты, до которых не удалось дозвониться, Скорозвон обработает автоматически: дозвонится, поместит в соответствующую папку и предоставит отчет.

Скорость обработки выше в разы. Благодаря предиктивному режиму обзвона операторы находятся в переговорах 80% рабочего времени, делают по 300-400 разговоров и обрабатывает 150-250 заявок в день.

13 видов отчетности и контроль сотрудников real-time. Вы узнаете настоящую конверсию из звонка в продажу и увидите, как хорошо работает каждый менеджер.

Данные из CRM отображаются в карточке: Дополнительно к информации в сервисе можно передавать расширенную информацию по клиенту. Без потери контактов и дублей.