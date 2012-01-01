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Интеграция с amoCRM

Интеграция «Скорозвон ⇆ amoCRM»

Если вы используете amoCRM, то знаете, что этот онлайн-сервис удобен для ведения клиентов и сделок, но неэффективен для холодного обзвона и обработки лидов. Используя только CRM, менеджеры делают всего по 40-50 звонков за 8-часовую смену. В то время как в связке со Скорозвоном в предиктивном режиме обзвона — по 200-300 разговоров и обрабатывают 100% заявок и звонков.

Интеграция Скорозвон c amoCRM
Анастасия Обвинцева, менеджер по работе с клиентами
Анастасия Обвинцева
Менеджер по работе с клиентами
Мы объединили amoCRM и Скорозвон, чтобы ваш отдел продаж работал как конвейер и делал в разы больше разговоров с тем же количеством сотрудников и часов. Рассказываем, как работает интеграция, какие задачи закрывает и для чего.

Как работает интеграция

Связка amoCRM и Скорозвон — это единое пространство для перемещения лидов и сделок по воронке
В связке amoCRM и Скорозвон — это единое пространство для перемещения лидов и сделок по воронке.
  1. 1 этап. Скорозвон забирает лиды или сделки с нужного этапа в CRM.
  2. 2 этап. Менеджеры прозванивают контакты из Скорозвона и фиксируют результат.
  3. 3 этап. Сделка или лид перемещаются на следующий этап воронки в CRM с историей взаимодействий.

Как начать работу

Начало работы со Скорозвон
  1. 1 шаг. Создайте учетную запись в «Скорозвоне» и в «amoCRM».
  2. 2 шаг. Зайдите в раздел с настройками в Скорозвоне и, следуя инструкции, настройте интеграцию с CRM за 10-15 минут. Вам не нужен технический специалист.

  3. 3 шаг. Настройте обратную интеграцию для передачи сделок из CRM в Скорозвон. Сделки ведите в CRM, задача для менеджера уже создана.

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Рекомендация. Разделите команду на операторов-удаленщиков, которые занимаются только холодным обзвоном или первичной обработкой заявок, и офисных менеджеров для обработки теплых лидов и ведения сделок. Опыт клиентов доказал — это сильно снижает расходы.

Какие задачи «закрывает»

Задача №1. Быстро и дешево получить поток лидов.

Быстро и дешево получить поток лидов

Если у вас:

  • маркетологи привлекают недостаточно лидов, и они дорогие;
  • компания выходит в новый регион, и срочно нужны клиенты;
  • запустили новую услугу, и нужна обратная связь.

Вы сможете: быстро и дешево привлечь стабильный поток лидов через обзвон.

Как это работает

Менеджеры прозванивают холодные базы в Скорозвоне, и лиды автоматически «падают» в CRM.

Менеджеры прозванивают холодные базы в Скорозвоне, и лиды автоматически «падают» в CRM
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Для этого:

  • Подключите аккаунт amoCRM и выберите — полностью или частично передавать историю обработки клиента. Вы сами определяете, в какой воронке и статусе создавать воронку и сделку, и назначаете ответственного.
  • Загрузите базу контактов в проект , чтобы исключить недозвоны. Благодаря предиктивному режиму операторы не тратят время на ожидание ответа и дозвоны.
  • По завершении звонка операторы отмечают результат разговора, и лид автоматически «падает» в CRM.
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Задача №2. Быстро обрабатывать 100% заявок с сайта.

Быстро обрабатывать 100% заявок с сайта

Если у вас:

  • заявки валятся в CRM, и менеджеры не успевают их обрабатывать;
  • большую часть рабочего времени менеджеры тратят на дозвоны;
  • есть лиды, за которых вы заплатили и не хотите терять.

Вы сможете: обрабатывать 100% заявок с сайта — как накопившихся, так и вновь поступающих.

Как это работает

Скорозвон «забирает» заявки из CRM для обзвона и прозванивает. Операторы отмечают результат переговоров, и лид с записью звонка перемещается на нужный этап сделки в CRM.

Скорозвон «забирает» заявки из CRM для обзвона и прозванивает
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Для этого:

  • Настройте автоперемещение заявок в проект для обзвона. Зайдите в раздел «Сделки — Настроить воронку» и настройте вебхук. В карточке клиента в Скорозвоне будет отображаться вся информация о клиенте, в том числе, из CRM.
  • Скорозвон начнет обзвон контактов и будет автоматически соединять ответивших на звонок со свободными операторами.

  • Операторы выбирают результат разговора, и в CRM автоматически:

    • добавляется запись звонка и комментарий оператора;
    • сделка перемещается в нужный статус, например, «Заявка одобрена».
  • Все недозвоны автоматически движутся по воронке, например, в список «Не удалось связаться».
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Задача №3. Актуализировать контакты.

Актуализировать контакты

Если Вам нужно:

  • понять, какие номера актуальны, а какие нет;
  • возобновить отношения с клиентами, с которыми когда-то работали;
  • автоматически перезванивать тем, с кем не удалось связаться;
  • пригласить клиентов на вебинар и знать, сколько человек придет.

Вы сможете: обзвонить эти контакты с помощью предиктивного обзвона в Скорозвоне, сделать лучшее предложение, напомнить о сезонных скидках и акциях, пригласить на мероприятие или любым другим способом вызвать интерес.

Как это работает

Актуализация контактов
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Для этого:

  • Создайте в amoCRM новый статус в воронке. Например, если вам нужно обновить контакты по конкретным сделкам — создайте статус «Отправить в Скорозвон».
  • Настройте на этот статус вебхук, и он будет автоматически перемещать нужные контакты в проект в Скорозвоне.
  • Выберите все сделки, которые нужно прозвонить, и перенесите в статус «Отправить в Скорозвон». Контакты переместятся в проект для обзвона.

  • Скорозвон прозвонит нужные контакты без гудков и недозвонов:

    • ответившего на звонок клиента автоматически соединит со свободным оператором;
    • все данные по звонку и запись разговора прикрепит к сделке;
    • недозвоны обработает автоматически и переместит по воронке в CRM в отдельный статус, например, «Не удалось связаться»;
    • записи разговоров, комментарии и задачи добавит в CRM, а сделки передвинет по статусам согласно настройкам.
Войти в Скорозвон
Узнавайте первым про обновления в интеграции «Скорозвон — amoCRM»

8 преимуществ интеграции

8 преимуществ интеграции
Интеграция готова.
Вам не нужно обращаться к программистам или разбираться с API. Достаточно задать параметры для передачи контактов по инструкции. Если возникнут вопросы, позвоните нам: 8 800 333 97 02.
Вся мощь Скорозвона:
Вы получаете четыре готовых бизнес-решения для четырех направлений, встроенную ip-телефонию и весь арсенал для профессионалов продаж.
Автоматизация бизнес-процессов.
Скорозвон прозванивает контакты из CRM, как только срабатывает триггер (н-р, с сайта «падает» заявка или контакт переместился по воронке). Ценные лиды не теряются среди тысяч холодных контактов, а перемещаются на нужный этап сделки в CRM.
Недозвоны исключены.
Контакты, до которых не удалось дозвониться, Скорозвон обработает автоматически: дозвонится, поместит в соответствующую папку и предоставит отчет.
Скорость обработки выше в разы.
Благодаря предиктивному режиму обзвона операторы находятся в переговорах 80% рабочего времени, делают по 300-400 разговоров и обрабатывает 150-250 заявок в день.
13 видов отчетности и контроль сотрудников real-time.
Вы узнаете настоящую конверсию из звонка в продажу и увидите, как хорошо работает каждый менеджер.
Данные из CRM отображаются в карточке:
Дополнительно к информации в сервисе можно передавать расширенную информацию по клиенту. Без потери контактов и дублей.
Есть виджет
Скорозвона для работы в amoCRM, чтобы вы могли звонить напрямую из привычной системы.

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Кейсы

Кейс №1.

Университет получает заявки от студентов из разных стран. Их нужно обзванивать и распределять по менеджерам, говорящим на языке студента.

Как будем решать задачу?

В Скорозвоне

  1. Создайте в Скорозвоне свой проект под каждый язык: «Настройки — Проекты». Добавьте в каждый проект менеджера, который говорит на этом языке.

  2. Подключите аккаунт в разделе «Настройки — Интеграции — amoCRM». Создайте настройки для каждого языка на вкладке «Из amoCRM в сервис». Скопируйте вебхук.

В amoCRM

  1. В воронке, из которой будут передаваться сделки, перейдите в раздел «Сделки» и нажмите «Настроить».

  2. Выберите этап для обработки сделок в Скорозвоне. Например, «Квалифицировать» → кликните на ячейку под этапом →Выберите «API + Отправить вебхук».

  3. Укажите условия передачи:

    • Язык = французский;
    • Выполнить: при переходе и создании в этапе;
    • Вставьте вебхук из Скорозвона для проекта «Французcкий»;
    • Поставьте галочку «Применить к текущим».

  4. Создайте такие же настройки для других языков.

Результат: все сделки распределяются по проектам, программа дозванивается до абитуриентов и соединяет тех, кто поднял трубку, с нужным менеджером. После разговоров записи звонков и результаты сохраняются в карточке.

Кейс №2.

Агентство недвижимости хочет получать от клиентов подтверждения покупки квартиры, чтобы потом их обрабатывать.

Для начала нужно:
  • Актуализировать базу с помощью обзвона роботом, чтобы не тратить время на ручной обзвон и получить подтверждение, будет клиент покупать жилье или нет.
  • Рассортировать базу по результатам обзвона и передвинуть подтвержденные заявки на следующий этап для дальнейшей обработки.
Как будем решать задачу клиента?

В Скорозвоне

  1. Создаем обзвон роботом в Скорозвоне: «Настройки» — «Обзвон роботом».

  2. В разделе «Настройки — Интеграции — amoCRM» подключаем ваш аккаунт, если еще не подключен. На вкладке «Из amoCRM в сервис» создаем настройки для подтверждения сделки с местом добавления в соответствующий ранее созданный проект. Копируем вебхук.

  3. В этом же разделе на вкладке «Из сервиса в amoCRM» создаем настройки для обработки результатов обзвона роботом и устанавливаем галочку для движения сделок по этапам. Чтобы при подтверждении сделка в amoCRM передвинулась на следующий этап.

В amoCRM

  1. Выполняем настройки аналогично предыдущему примеру, изменив условия передачи сделки.

Результат: заявки будут обработаны роботом. Те клиенты, которые подтвердят намерение купить квартиру, переместятся в amoCRM на стадию дальнейшей обработки.

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