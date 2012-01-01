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Актуализация контактов

Актуализация контактов
Актуализировать контакты

Если Вам нужно:

  • понять, какие номера актуальны, а какие нет;
  • возобновить отношения с клиентами, с которыми когда-то работали;
  • автоматически перезванивать тем, с кем не удалось связаться;
  • пригласить клиентов на вебинар и знать, сколько человек придет.

Вы сможете: обзвонить эти контакты с помощью предиктивного обзвона в Скорозвоне, сделать лучшее предложение, напомнить о сезонных скидках и акциях, пригласить на мероприятие или любым другим способом вызвать интерес.

Как это работает

Актуализация контактов
Есть вопросы? Позвоните нам: 8 800 333 97 02

Для этого:

  • Создайте в amoCRM новый статус в воронке. Например, если вам нужно обновить контакты по конкретным сделкам — создайте статус «Отправить в Скорозвон».
  • Настройте на этот статус вебхук, и он будет автоматически перемещать нужные контакты в проект в Скорозвоне.
  • Выберите все сделки, которые нужно прозвонить, и перенесите в статус «Отправить в Скорозвон». Контакты переместятся в проект для обзвона.

  • Скорозвон прозвонит нужные контакты без гудков и недозвонов:

    • ответившего на звонок клиента автоматически соединит со свободным оператором;
    • все данные по звонку и запись разговора прикрепит к сделке;
    • недозвоны обработает автоматически и переместит по воронке в CRM в отдельный статус, например, «Не удалось связаться»;
    • записи разговоров, комментарии и задачи добавит в CRM, а сделки передвинет по статусам согласно настройкам.
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