Актуализация контактов
Актуализация контактов
Если Вам нужно:
- понять, какие номера актуальны, а какие нет;
- возобновить отношения с клиентами, с которыми когда-то работали;
- автоматически перезванивать тем, с кем не удалось связаться;
- пригласить клиентов на вебинар и знать, сколько человек придет.
Вы сможете: обзвонить эти контакты с помощью предиктивного обзвона в Скорозвоне, сделать лучшее предложение, напомнить о сезонных скидках и акциях, пригласить на мероприятие или любым другим способом вызвать интерес.
Как это работает
Для этого:
- Создайте в amoCRM новый статус в воронке. Например, если вам нужно обновить контакты по конкретным сделкам — создайте статус «Отправить в Скорозвон».
- Настройте на этот статус вебхук, и он будет автоматически перемещать нужные контакты в проект в Скорозвоне.
- Выберите все сделки, которые нужно прозвонить, и перенесите в статус «Отправить в Скорозвон». Контакты переместятся в проект для обзвона.
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Скорозвон прозвонит нужные контакты без гудков и недозвонов:
- ответившего на звонок клиента автоматически соединит со свободным оператором;
- все данные по звонку и запись разговора прикрепит к сделке;
- недозвоны обработает автоматически и переместит по воронке в CRM в отдельный статус, например, «Не удалось связаться»;
- записи разговоров, комментарии и задачи добавит в CRM, а сделки передвинет по статусам согласно настройкам.