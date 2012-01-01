Актуализация контактов

Если Вам нужно:

понять, какие номера актуальны, а какие нет;

возобновить отношения с клиентами, с которыми когда-то работали;

автоматически перезванивать тем, с кем не удалось связаться;

пригласить клиентов на вебинар и знать, сколько человек придет.

Вы сможете: обзвонить эти контакты с помощью предиктивного обзвона в Скорозвоне, сделать лучшее предложение, напомнить о сезонных скидках и акциях, пригласить на мероприятие или любым другим способом вызвать интерес.