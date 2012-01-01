Лидогенерация через обзвон контактов

Если у вас:

маркетологи привлекают недостаточно лидов, и они дорогие;

компания выходит в новый регион, и срочно нужны клиенты;

запустили новую услугу, и нужна обратная связь.

Вы сможете: быстро и дешево привлечь стабильный поток лидов через обзвон.