Интеграция с SMSC.RU
Интеграция «Скорозвон ⇆ SMS Центр»
Мы интегрировали Скорозвон и программу для отправки смс сообщений SMSC.RU, чтобы вы смогли информировать клиентов прямо из интерфейса Скорозвона во время и после звонка. Это готовый бесплатный инструмент, не требующий привлечения программистов. Посмотрите, какие возможности он дает.
Возможности интеграции
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Для администраторов
- Выбирайте сотрудников, которым будет доступна отправка SMS.
- Устанавливайте лимит сообщений в месяц для аккаунтов.
- Следите за остатком средств на счету в интерфейсе Скорозвона и там же пополняйте баланс.
- Убедитесь, что SMS отправлена — посмотрите Историю переговоров, отчет «Активность менеджеров по часам» и отчет «Взаимодействие с клиентами».
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Для операторов
- Функция отправки SMS в-один-клик из карточки контакта.
- Привязка шаблонов SMS к сценарию (теплый обзвон, обработка заявок, т.д.).
- Массовая и выборочная рассылка интересующим абонентам
- Информация о количестве SMS для оптимизации текста и затрат.
- Текст в SMS транслитом — 160 символов латиницей вместо 70 кириллицей.
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Для клиентов
- Удобно, когда бренд напоминает о появлении нужного размера рубашки или о начале распродажи на любимые кроссовки.
- Клиент получит важную информацию, даже если оператор не дозвонился.
- Полезная информация всегда под рукой в формате SMS.
Хотите протестировать?
Зарегистрируйтесь в Скорозвоне по номеру мобильного телефона.
Если нужна помощь в настройке, звоните нам 8 800 333 97 02