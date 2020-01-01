8 800 333 97 02 Войти

Интеграция с amoCRM решает 3 основных задачи:


1. Лидогенерация через обзвон контактов

 - контакты загружаются в Скорозвон;

 - операторы прозванивают их;

 - теплые лиды автоматически отправляются в amoCRM.


2. Обработка заявок с сайта

 - заявки поступают к вам в amoCRM;

 - автоматически добавляются в проект в Скорозвоне;

 - операторы выбирают результат обработки;

 - все данные по звонку и запись разговора прикрепляются к сделке;

 - сделка переходит в соответствующий статус.


3. Актуализация контактов

 - сделки, по которым надо прозвонить контакты, отправляете в Скорозвон;

 - операторы актуализируют контакты;

 - все данные по звонку и запись разговора прикрепляются к сделке;

 - сделка переходит в соответствующий статус.


Настройка любой из задач займет у вас 10-15 минут без участия технического специалиста.

Попробовать бесплатно