Интеграция с amoCRM решает 3 основных задачи:

1. Лидогенерация через обзвон контактов

- контакты загружаются в Скорозвон;

- операторы прозванивают их;

- теплые лиды автоматически отправляются в amoCRM.

2. Обработка заявок с сайта

- заявки поступают к вам в amoCRM;

- автоматически добавляются в проект в Скорозвоне;

- операторы выбирают результат обработки;

- все данные по звонку и запись разговора прикрепляются к сделке;

- сделка переходит в соответствующий статус.

3. Актуализация контактов

- сделки, по которым надо прозвонить контакты, отправляете в Скорозвон;

- операторы актуализируют контакты;

- все данные по звонку и запись разговора прикрепляются к сделке;

- сделка переходит в соответствующий статус.

Настройка любой из задач займет у вас 10-15 минут без участия технического специалиста.