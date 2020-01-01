1. Лидогенерация через обзвон контактов
- контакты загружаются в Скорозвон;
- операторы прозванивают их;
- теплые лиды автоматически отправляются в amoCRM.
- заявки поступают к вам в amoCRM;
- автоматически добавляются в проект в Скорозвоне;
- операторы выбирают результат обработки;
- все данные по звонку и запись разговора прикрепляются к сделке;
- сделка переходит в соответствующий статус.
- сделки, по которым надо прозвонить контакты, отправляете в Скорозвон;
- операторы актуализируют контакты;
- все данные по звонку и запись разговора прикрепляются к сделке;
- сделка переходит в соответствующий статус.
Настройка любой из задач займет у вас 10-15 минут без участия технического специалиста.