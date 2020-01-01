Актуализация контактов

Подходит вам, если

- у вас накопилось много клиентов и вы уже не знаете, кто из них "жив", а кто нет;

- нужно напомнить о себе клиентам, с которыми давно не работали;

- нужно автоматически прозвонить клиентов, с которыми не удалось связаться;

- вы хотите пригласить своих клиентов на мероприятие и понять сколько человек придет.

Почему это удобно делать в связке amoCRM ↔ Скорозвон

- звонки, перезвоны, движения по стадиям сделки - всё происходит автоматически;

- при работе по проектам оператор поговорит со 150-250 клиентами, против 40-60 при работе через CRM;

- контакты, до которых не удалось дозвониться, будут обработаны автоматически;

- вы можете разделить сотрудников на операторов, которые будут заниматься только обзвоном баз, и менеджеров, которые ведут сделки. Операторы могут быть удаленными сотрудниками, а менеджеры работать в офисе.

Как это работает

1. В amoCRM создаете новый статус в воронке, например, "Отправить в Скорозвон"