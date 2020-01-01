- у вас накопилось много клиентов и вы уже не знаете, кто из них "жив", а кто нет;
- нужно напомнить о себе клиентам, с которыми давно не работали;
- нужно автоматически прозвонить клиентов, с которыми не удалось связаться;
- вы хотите пригласить своих клиентов на мероприятие и понять сколько человек придет.
- звонки, перезвоны, движения по стадиям сделки - всё происходит автоматически;
- при работе по проектам оператор поговорит со 150-250 клиентами, против 40-60 при работе через CRM;
- контакты, до которых не удалось дозвониться, будут обработаны автоматически;
- вы можете разделить сотрудников на операторов, которые будут заниматься только обзвоном баз, и менеджеров, которые ведут сделки. Операторы могут быть удаленными сотрудниками, а менеджеры работать в офисе.
1. В amoCRM создаете новый статус в воронке, например, "Отправить в Скорозвон"
2. На это статус настраиваете вебхук, который будет автоматически отправлять связанные со сделкой компании и контакты в проект в Скорозвоне
3. Выбираете все сделки, которые надо прозвонить, и переносите в статус "Отправить в Скорозвон"
4. Контакты и компании попадают в проект:
5. Все записи разговоров, комментарии и задачи добавляются в amoCRM, а сделки двигаются по статусам, как вы настроите.