Лидогенерация через обзвон контактов

Лидогенерация - наполнение вашей воронки потенциальными клиентами.

Прозванивайте базы холодных контактов в Скорозвоне, а тёплые лиды автоматически будут попадать в amoCRM.

Подходит вам, если

- лиды из маркетинга стали дорогие или их мало;

- вы выходите в новый регион и надо быстро набрать клиентов;

- у вас новый товар или услуга, по которой надо получить обратную связь.

Почему это удобно делать в связке Скорозвон → amoCRM

- ценные лиды не будут теряться среди тысяч холодных контактов;

- менеджер по холодным звонкам будет делать от 150 до 300 звонков в день, против 40-60, которые делает через CRM;

- вы узнаете настоящую конверсию из звонка в продажу, и увидите, как хорошо работает каждый менеджер;

- вы можете разделить сотрудников на операторов, которые будут заниматься только обзвоном баз, и менеджеров, которые ведут сделки. Операторы могут быть удаленными сотрудниками, а менеджеры работать в офисе.

Как это работает

1. Подключаете ваш аккаунт amoCRM

В настройках выбираете передавать всю истории обработки клиента с записями разговоров или часть. Также указываете, нужно ли создавать задачу и сделку в нужной воронке и статусе, и кто будет ответственным за неё.

Это займет у вас 5-10 минут без участия технического специалиста.

2. Загружаете базу контактов в Скорозвон

Лучше сразу же в проект, чтобы исключить недозвоны. Операторы не буду тратить время на прослушивание гудков и ожидание ответа.

3. Операторы прозванивают базу и устанавливают результаты окончания разговора

4. Тёплые лиды автоматически отправляются в amoCRM согласно вашим настройкам