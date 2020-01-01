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Обработка заявок с сайта

Подходит вам, если

- заявки с сайта или других источников уже поступают к вам в amoCRM;

- заявок много и вы не успеваете их прозванивать;

- менеджеры тратят много времени, слушая гудки и пытаясь дозвониться до клиента;

- не хотите терять потенциальных клиентов, за привлечение которых уже заплатили.

Почему это удобно делать в связке amoCRM → Скорозвон

- звонки, перезвоны, движения по стадиям сделки - всё происходит автоматически;

- контакты, до которых не удалось дозвониться, будут обработаны автоматически;

- при работе по проектам оператор может обработать 150-250 заявок;

- вы можете разделить сотрудников на операторов, которые будут заниматься первичной обработкой заявок, и менеджеров, которые ведут сделки. Операторы могут быть удаленными сотрудниками, а менеджеры работать в офисе.

Как это работает

Обработка заявок с сайта

1. Клиент оставляет заявку на вашем сайте

2. В amoCRM в определенной воронке и статусе создается сделка и контакт или компания

3. На этот статус надо настроить вебхук, который будет автоматически отправлять заявки в Скорозвон. Это можно сделать в разделе Сделки - Настроить воронку.

4. Заявки лучше отправлять сразу в проект. Операторы не буду тратить время на недозвоны, прослушивание гудков и ожидание ответа. Скорозвон автоматически соединит оператора с клиентом, до которого дозвонился.

5. В карточке клиента можно отображать информацию по этому клиенту из amoCRM, если она необходима при разговоре.

6. По окончании разговора оператор выбирает результат завершения и в amoCRM автоматически

  • добавляется запись разговора и комментарии оператора
  • сделка перемещается в нужный статус, например, "Заявка одобрена"

7. Контакты с неверными номерами и до которых не удалось дозвониться автоматически перемещаются по воронке, например, в "Не удалось связаться". В этом случае всё происходит вообще без участия оператора.

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