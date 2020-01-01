Обработка заявок с сайта

Подходит вам, если

- заявки с сайта или других источников уже поступают к вам в amoCRM;

- заявок много и вы не успеваете их прозванивать;

- менеджеры тратят много времени, слушая гудки и пытаясь дозвониться до клиента;

- не хотите терять потенциальных клиентов, за привлечение которых уже заплатили.

Почему это удобно делать в связке amoCRM → Скорозвон

- звонки, перезвоны, движения по стадиям сделки - всё происходит автоматически;

- контакты, до которых не удалось дозвониться, будут обработаны автоматически;

- при работе по проектам оператор может обработать 150-250 заявок;

- вы можете разделить сотрудников на операторов, которые будут заниматься первичной обработкой заявок, и менеджеров, которые ведут сделки. Операторы могут быть удаленными сотрудниками, а менеджеры работать в офисе.

Как это работает

1. Клиент оставляет заявку на вашем сайте

2. В amoCRM в определенной воронке и статусе создается сделка и контакт или компания