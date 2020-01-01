- заявки с сайта или других источников уже поступают к вам в amoCRM;
- заявок много и вы не успеваете их прозванивать;
- менеджеры тратят много времени, слушая гудки и пытаясь дозвониться до клиента;
- не хотите терять потенциальных клиентов, за привлечение которых уже заплатили.
- звонки, перезвоны, движения по стадиям сделки - всё происходит автоматически;
- контакты, до которых не удалось дозвониться, будут обработаны автоматически;
- при работе по проектам оператор может обработать 150-250 заявок;
- вы можете разделить сотрудников на операторов, которые будут заниматься первичной обработкой заявок, и менеджеров, которые ведут сделки. Операторы могут быть удаленными сотрудниками, а менеджеры работать в офисе.
1. Клиент оставляет заявку на вашем сайте
2. В amoCRM в определенной воронке и статусе создается сделка и контакт или компания
3. На этот статус надо настроить вебхук, который будет автоматически отправлять заявки в Скорозвон. Это можно сделать в разделе Сделки - Настроить воронку.
4. Заявки лучше отправлять сразу в проект. Операторы не буду тратить время на недозвоны, прослушивание гудков и ожидание ответа. Скорозвон автоматически соединит оператора с клиентом, до которого дозвонился.
5. В карточке клиента можно отображать информацию по этому клиенту из amoCRM, если она необходима при разговоре.
6. По окончании разговора оператор выбирает результат завершения и в amoCRM автоматически
7. Контакты с неверными номерами и до которых не удалось дозвониться автоматически перемещаются по воронке, например, в "Не удалось связаться". В этом случае всё происходит вообще без участия оператора.