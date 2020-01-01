Исходящие звонки в сервисе Скорозвон

Удобно звонить клиентам

Все мнения наших настоящих клиентов совпадают в одном — в «Скорозвоне» очень удобно звонить клиентам! При звонке в окне сервиса менеджеру доступны все необходимые инструменты: скрипт звонка, электронная почта для отправки коммерческого предложения, история переговоров и выбор статуса завершения разговора, поэтому вам не нужно переключаться в другие окна.





Автопрозвон

Чтобы экономить время менеджеров в сервисе предусмотрен автонабор номера: при завершении разговора и выборе статуса окончания звонка сервис автоматически набирает номер следующего контакта по списку. Также можно автоматизировать часть действий и при выборе определенного результата окончания разговора запрограммировать действие (создать напоминание, назначить тег, передать контакт).

Актуальное время для звонка

Для звонков в разные города вы можете фильтровать контакты по их местному времени. Например, чтобы не позвонить случайно клиенту в 6 утра или 12 часов вечера, указываете рабочее время клиента и сервис формирует список по заданному условию.