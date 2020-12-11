8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
Главная / Возможности / Возможности сервиса / Лидогенерация через обзвон контактов

Лидогенерация через обзвон контактов

Лидогенерация через обзвон контактов
Быстро и дешево получить поток лидов

Как быстро и дешево получить поток лидов.

Если у вас:

  • маркетологи привлекают недостаточно лидов, и они дорогие;
  • компания выходит в новый регион, и срочно нужны клиенты;
  • запустили новую услугу, и нужна обратная связь.

Вы сможете: быстро и дешево привлечь стабильный поток лидов через обзвон.

Как это работает

Менеджеры прозванивают холодные базы в Скорозвоне, и лиды автоматически «падают» в CRM.

Менеджеры прозванивают холодные базы в Скорозвоне, и лиды автоматически «падают» в CRM
Есть вопросы? Позвоните нам: 8 800 333 97 02

Для этого:

  • Подключите аккаунт amoCRM и выберите — полностью или частично передавать историю обработки клиента. Вы сами определяете, в какой воронке и статусе создавать воронку и сделку, и назначаете ответственного.
  • Загрузите базу контактов в проект , чтобы исключить недозвоны. Благодаря предиктивному режиму операторы не тратят время на ожидание ответа и дозвоны.
  • По завершении звонка операторы отмечают результат разговора, и лид автоматически «падает» в CRM.
Войти в Скорозвон
Предыдущая фича
Обработка заявок с сайта
Следующая фича
Битрикс24