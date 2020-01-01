Новый интерфейс карточки контакта: инструкция по применению

Мы обновляем карточку контакта. Она станет удобнее, проще, и менеджеры будут работать быстрее.

Новый интерфейс – первый шаг к настраиваемой карточке контакта и другим полезным функциям. Например, вы сможете добавлять в карточку любую информацию из любого источника: данные с сайтов клиента или из вашей системы учета (интересно? читайте конец статьи!).

Мы тестировали новую карточку на собственном отделе продаж и на нескольких клиентах. Все остались довольны. :) Но если вы знаете, как сделать карточку лучше – пишите на product@skorozvon.ru.

Звонить, сохранять результаты звонка и работать с контактами стало совсем просто:

Информация о клиенте

Отображается сразу во время разговора. Изменения сохраняются автоматически.

Рабочая область. Сценарии, анкеты, история и задачи

Быстрая фильтрация в истории активности

Результаты окончания

Результаты окончания разговора появляются после совершения звонка.

Удаление контакта

Бонус

Вы можете добавить свою вкладку в карточку контакта, на которой будет отображаться ваш собственный контент (карточка из CRM, анкета в стороннем сервисе, сайт клиента).

Для настройки этой возможности пишите нам на welcome@skorozvon.ru.