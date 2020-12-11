Обработка заявок с сайта
Обработка заявок с сайта
Как быстро обрабатывать 100% заявок с сайта.
Если у вас:
- заявки валятся в CRM, и менеджеры не успевают их обрабатывать;
- большую часть рабочего времени менеджеры тратят на дозвоны;
- есть лиды, за которых вы заплатили и не хотите терять.
Вы сможете: обрабатывать 100% заявок с сайта — как накопившихся, так и вновь поступающих.
Как это работает
Скорозвон «забирает» заявки из CRM для обзвона и прозванивает. Операторы отмечают результат переговоров, и лид с записью звонка перемещается на нужный этап сделки в CRM.
Для этого:
- Настройте автоперемещение заявок в проект для обзвона. Зайдите в раздел «Сделки — Настроить воронку» и настройте вебхук. В карточке клиента в Скорозвоне будет отображаться вся информация о клиенте, в том числе, из CRM.
- Скорозвон начнет обзвон контактов и будет автоматически соединять ответивших на звонок со свободными операторами.
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Операторы выбирают результат разговора, и в CRM автоматически:
- добавляется запись звонка и комментарий оператора;
- сделка перемещается в нужный статус, например, «Заявка одобрена».
- Все недозвоны автоматически движутся по воронке, например, в список «Не удалось связаться».