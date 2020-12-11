Обработка заявок с сайта

Как быстро обрабатывать 100% заявок с сайта.

Если у вас: заявки валятся в CRM, и менеджеры не успевают их обрабатывать;

большую часть рабочего времени менеджеры тратят на дозвоны;

есть лиды, за которых вы заплатили и не хотите терять. Вы сможете: обрабатывать 100% заявок с сайта — как накопившихся, так и вновь поступающих.

Как это работает

Скорозвон «забирает» заявки из CRM для обзвона и прозванивает. Операторы отмечают результат переговоров, и лид с записью звонка перемещается на нужный этап сделки в CRM.

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