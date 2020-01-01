Отправка почты и sms в сервисе Скорозвон

Отправляйте письма клиенту во время звонка

Чтобы менеджеры не тратили время на написание или постоянное копирование и вставку текста писем, подготовьте всего один шаблон заранее и далее сможете отправлять его клиенту прямо из карточки звонка. Это может быть готовое неперсональное письмо для мгновенной отправки, либо шаблон письма, который нужно изменить перед отправкой клиенту (например, чтобы вписать туда ФИО).

Автоподстановка ФИО клиента

Не тратьте время на прописывание имени и отчества клиента в каждом новом письме — ФИО автоматически может подставляться в текст письма. Вы — экономите время, клиент — быстро получает красивое, персональное письмо.

Отправляйте SMS клиентам

Из карточки контакта вы можете отправить SMS клиенту, чтобы письменно передать важную информацию, например, в случае недозвона. Кроме этого вы можете массово совершать рассылку для информирования клиентов о предстоящих акциях или изменениях в работе.