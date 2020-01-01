Подключение номера к сервису Скорозвон

Подключение номера к сервису

Чтобы совершать и принимать звонки, вы можете подключить свой номер (если у оператора есть такая возможность) или приобрести нужный у нас. Тогда в системе будет осуществляться учет всех звонков по номеру. При необходимости вы можете подключить отдельный номер для приема входящих звонков и отдельный для исходящих.

Подключение собственного номера только для исходящих звонков

Чтобы звонить из сервиса вы можете привязать любой свой номер (мобильный, городской, 8 800) или подключить АТС с вашим номером. Он будет определяться у клиентов при звонках. В случае, если клиент перезвонит на этот номер, то звонок поступит не в сервис, а непосредственно на ваш телефон (мобильный, городской), виртуальную АТС. Входящие звонки учтены в системе не будут.

Отслеживайте эффективность каналов звонков

Подключайте к сервису несколько входящих номеров и отслеживайте потоки звонков с разных рекламных площадок. В разделе «Отчеты» вы сможете выгружать данные в разрезе по номерам и анализировать эффективность звонков по ним.