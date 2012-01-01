Проблема: чтобы понять, выполнил ли план сотрудник, нужно выгрузить отчет из Скорозвона, взять файл с нормами и планами, и сверять результаты по каждому сотруднику. Это долго и неудобно.

Решение: Скорозвон все сверит и посчитает вместо вас. По каждому сотруднику вы увидите, какую норму он выполнил, а какую – нет.

В разделе настройки создайте нормы, которые должны выполнять ваши сотрудники, или отредактируйте те нормы, которые мы поставили по умолчанию, исходя из опыта наших клиентов.

Сотрудники всегда видят, какие дневные нормы вы для них установили, и насколько они уже выполнили свой план.

Скачайте отчет в Excel, чтобы рассчитать зарплату по каждому сотруднику за пару минут.