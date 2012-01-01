Скорозвон звонит по базе и соединяет с ответившими Благодаря предиктивному обзвону, операторы избавлены от боязни холодных звонков и используют рабочее время только для переговоров. Ведь за них звонит система и соединяет с ответившими на звонок. Клиенты же, взяв трубку, не висят в ожидании на линии, а сразу слышат специалиста.

Обзвон с учетом часовых поясов Скорозвон автоматически определяет часовой пояс каждого контакта по номеру телефона и звонит в установленное время, например, с 8 до 17. Администратору не нужно делить базу контактов по регионам. А операторы видят время каждого клиента и всегда знают «доброе утро» или «добрый вечер» сказать.

Все инструменты в одном окне Работая в одном окне, операторы не тратят время на переключение вкладок. Скрипт и анкета — всегда перед глазами. Отправка email и sms прямо из карточки. Сюда же сохраняются аудиозаписи звонков.

Голосовой ввод комментария Когда оператор выбирает результат переговоров, то фиксирует важное вслух. Скорозвон переводит речь в текст в поле для комментария. ! Перевод речи в текст в карточке экономит 30 секунд при каждом звонке или 2,5 часа в день. То есть почти треть рабочей смены.

Операторы сами следят за выполнением KPI Установите сотрудникам нормы обзвона в разделе Настройки — Нормы (KPI) по четырем параметрам: разговоры, результаты, время в разговорах, прозвоненные контакты*. Если администратор выставил план, к примеру, на 200 прозвоненных контактов и 150 разговоров от 10 секунд, оператор увидит количественный прогресс. Поскольку имеет возможность следить через виджет за выполнением плана. *Для того, чтобы система не добавляла недозвоны в прозвоненные контакты, поставьте галочку в чекбоксе «Не учитывать недозвоны» и выставьте вторую норму, например, все звонки должны быть от 10 секунд.