Работа оператора
80% рабочего времени операторы в Скорозвоне уделяют клиентам, совершая по 300+ разговоров в день. Остальные 20% заполняют карточки. Сотрудники используют рабочее время рационально, поскольку освобождены от дозвона и рутины. В сервисе есть всё для того, чтобы команда могла работать продуктивно, оставаться в ресурсе и не отвлекаться ни на что другое, кроме продаж.
Содержание
Возможности для холодного обзвона
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Скорозвон звонит по базе и соединяет с ответившими
Благодаря предиктивному обзвону, операторы избавлены от боязни холодных звонков и используют рабочее время только для переговоров. Ведь за них звонит система и соединяет с ответившими на звонок. Клиенты же, взяв трубку, не висят в ожидании на линии, а сразу слышат специалиста.
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Обзвон с учетом часовых поясов
Скорозвон автоматически определяет часовой пояс каждого контакта по номеру телефона и звонит в установленное время, например, с 8 до 17. Администратору не нужно делить базу контактов по регионам. А операторы видят время каждого клиента и всегда знают «доброе утро» или «добрый вечер» сказать.
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Все инструменты в одном окне
Работая в одном окне, операторы не тратят время на переключение вкладок. Скрипт и анкета — всегда перед глазами. Отправка email и sms прямо из карточки. Сюда же сохраняются аудиозаписи звонков.
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Голосовой ввод комментария
Когда оператор выбирает результат переговоров, то фиксирует важное вслух. Скорозвон переводит речь в текст в поле для комментария.
! Перевод речи в текст в карточке экономит 30 секунд при каждом звонке или 2,5 часа в день. То есть почти треть рабочей смены.
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Операторы сами следят за выполнением KPI
Установите сотрудникам нормы обзвона в разделе Настройки — Нормы (KPI) по четырем параметрам: разговоры, результаты, время в разговорах, прозвоненные контакты*. Если администратор выставил план, к примеру, на 200 прозвоненных контактов и 150 разговоров от 10 секунд, оператор увидит количественный прогресс. Поскольку имеет возможность следить через виджет за выполнением плана.
*Для того, чтобы система не добавляла недозвоны в прозвоненные контакты, поставьте галочку в чекбоксе «Не учитывать недозвоны» и выставьте вторую норму, например, все звонки должны быть от 10 секунд.
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Лиды автоматически перемещаются в CRM
Готовые интеграции Скорозвона с amoCRM и Bitrix24 создают единое бесшовное пространство для миграции лидов по воронке. Как только сотрудник завершил разговор, лиды перемещаются на нужный этап сделки в CRM. Ни один лид не потеряется. Ничего контролировать не надо. Вся статистика — в отчете.
Возможности для приема входящих звонков
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Отображается линия, откуда пришел звонок
Отметьте пункт «Назначать тег с названием линии при звонке», и программа начнет сортировать контакты по линиям. Если запущена разная реклама на разные контакты, или колл-центр обслуживает разных заказчиков, теггирование помогает понять, откуда пришел лид и что говорить. По тегу можно отфильтровать контакты, передать их в работу и построить отчет.
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График оператора синхронизирован с часовой зоной клиента
Бывает, на горячей линии работают сотрудники из разных часовых поясов. Чтобы они принимали звонки только в рабочее время, Скорозвон адаптирует графики операторов к часовым поясам клиентов. Можно настроить, чтобы в нерабочее время вызовы переадресовывались на персональный номер сотрудника, или запускался автоответчик. Звонки, поступившие, когда операторы оффлайн, фиксируются с причиной «нерабочее время».
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Вся информация о клиенте в момент вызова
При первичном входящем звонке менеджер видит текст скрипта с заданными руководителем вариантами окончания разговора. При повторном вызове подтягивается карточка с данными клиента, историей переговоров, аудиозаписями, комментариями, задачами, анкетой, отправленными SMS и письмами на email.
! Автопоявление карточки экономит 5 секунд при каждом звонке или 25 минут каждые 300 разговоров. 25 минут — это 6-8 разговоров дополнительно, каждый из которых может быть сделкой.
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Привязка клиентов к менеджерам
Клиентам удобнее работать с персональным менеджером. А менеджеру — вести клиента с начала и до конца. Скорозвон учитывает привязку контактов к сотрудникам и при звонке из базы определенного менеджера переадресует обращение клиента именно ему.
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Автоответ снижает число пропущенных вызовов
При включенном автоответе в статусе оператора «Доступен» система сама возьмет трубку и откроет карточку клиента, если он позвонит. Автоматическое снятие трубки сокращает время ожидания клиента, держит в тонусе оператора и уменьшает число пропущенных звонков.
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100% входящих звонков обработаны
Со Скорозвоном ни один входящий звонок не потеряется по трём причинам:
- оператор услышит сигнал звонка через колонки компьютера или динамик ноутбука, даже если снял гарнитуру;
- если сотрудник отвлекся в статусе «Доступен», система ответит на звонок автоматически и подтянет карточку в интерфейс;
- если клиент не дозвонился по разным причинам, программа уведомит об этом на email, пропущенный вызов добавит в проект и автоматически перезвонит.
Возможности обработки заявок
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Все заявки стекаются в один проект
Операторам не нужно вручную собирать клиентские обращения из всех каналов и тратить на это рабочее время. Как только заявка «падает» в CRM, приходит в чат или на email, Скорозвон перемещает указанный в заявке номер в проект для прозвона.
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Мгновенно перезванивает по заявке
Скорозвон звонит сразу, как только клиентская заявка попала в систему, и соединяет поднявших трубку со свободным оператором. Скорость ответа зависит только от числа свободных операторов на линии в этот момент.
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100% заявок обработаны
Скорозвон прозвонит все заявки из всех источников. Успешные звонки перенесет на нужный этап сделки в CRM, а не ответившим перезвонит. Обработка заявок в 2-3 раза быстрее, чем обычно. Необработанных заявок больше нет.
Предпочитаете учиться на ошибках других, а не на собственных? Операторы Скорозвона поделятся опытом. Оставьте контакты, дождитесь звонка и задайте вопрос.
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