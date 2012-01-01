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Как правильно и быстро настроить «Скорозвон»?
Если вы задаетесь этим вопросом, значит пора действовать. Мы подготовили для вас турбокурс по старту в «Скорозвоне».
Для того, чтобы интерактивно выполнить все рекомендации, сначала зарегистрируйтесь в сервисе. А затем, ниже на этой странице, пройдите курс из восьми шагов.
Турбозапуск «Скорозвона»
Начните полноценную работу в «Скорозвоне» уже через 25 минут. Именно столько длится курс из восьми коротких видео, который поможет вам выйти на новый уровень.
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0:43Регистрация и анкета
Зарегистрируйтесь в «Скорозвоне» через форму на главной странице и заполните анкету, которая появится сразу после регистрации.
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2:57Добавим команду
Добавьте операторов и администратора в систему. «Скорозвон» находится в облаке, и ваши сотрудники войдут в сервис из любой точки мира через наш сайт.
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5:00Карточка клиента
Создайте тестовую карточку клиента, настройте скрипт разговора и автодозвон. В сервисе есть сегментация клиентов по результатам разговоров и история взаимодействия.
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2:50Создание проекта
Создайте тестовый проект и загрузите клиентскую базу. Выберите режим обзвона — прогрессивный или предиктивный. И посмотрите, как работает диалер.
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3:45Настройки проекта
Выберите номер для отображения на экранах смартфонов клиентов, сценарий обзвона, операторов для приема звонков и номера для перевода лидов. Настройте рабочее расписание с учетом часовых поясов.
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2:24Загрузка контактов
Импортируйте в сервис базу контактов, исключив повторяющиеся. Назначьте теги, чтобы в отчете было понятно, какую базу прозванивали.
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3:23Запуск проекта
После запуска проекта диалер начинает прозванивать базу и распределять звонки на операторов со статусом «Доступен». Что при этом происходит в интерфейсе оператора, вы увидите в этом видео.
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3:46Отчеты
В сервисе 13 видов отчетности с выгрузкой в Excel. Мы разберем два из них — о занятости сотрудников и о результатах последних разговоров с возможностью прослушивания аудиозаписи звонков.