Если вы задаетесь этим вопросом, значит пора действовать. Мы подготовили для вас турбокурс по старту в «Скорозвоне».

Для того, чтобы интерактивно выполнить все рекомендации, сначала зарегистрируйтесь в сервисе. А затем, ниже на этой странице, пройдите курс из восьми шагов.