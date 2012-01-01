8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Test feature

Как правильно и быстро настроить «Скорозвон»?

Если вы задаетесь этим вопросом, значит пора действовать. Мы подготовили для вас турбокурс по старту в «Скорозвоне».

Для того, чтобы интерактивно выполнить все рекомендации, сначала зарегистрируйтесь в сервисе. А затем, ниже на этой странице, пройдите курс из восьми шагов.

Test feature
Озод Юсупов
Руководитель группы продаж «Скорозвона»
8 800 333 97 02

Турбозапуск «Скорозвона»

Начните полноценную работу в «Скорозвоне» уже через 25 минут. Именно столько длится курс из восьми коротких видео, который поможет вам выйти на новый уровень.

  • Test feature - фото 2 0:43
    Регистрация и анкета

    Зарегистрируйтесь в «Скорозвоне» через форму на главной странице и заполните анкету, которая появится сразу после регистрации.

  • Test feature - фото 3 2:57
    Добавим команду

    Добавьте операторов и администратора в систему. «Скорозвон» находится в облаке, и ваши сотрудники войдут в сервис из любой точки мира через наш сайт.

  • Test feature - фото 4 5:00
    Карточка клиента

    Создайте тестовую карточку клиента, настройте скрипт разговора и автодозвон. В сервисе есть сегментация клиентов по результатам разговоров и история взаимодействия.

  • Test feature - фото 5 2:50
    Создание проекта

    Создайте тестовый проект и загрузите клиентскую базу. Выберите режим обзвона — прогрессивный или предиктивный. И посмотрите, как работает диалер.

  • Test feature - фото 6 3:45
    Настройки проекта

    Выберите номер для отображения на экранах смартфонов клиентов, сценарий обзвона, операторов для приема звонков и номера для перевода лидов. Настройте рабочее расписание с учетом часовых поясов.

  • Test feature - фото 7 2:24
    Загрузка контактов

    Импортируйте в сервис базу контактов, исключив повторяющиеся. Назначьте теги, чтобы в отчете было понятно, какую базу прозванивали.

  • Test feature - фото 8 3:23
    Запуск проекта

    После запуска проекта диалер начинает прозванивать базу и распределять звонки на операторов со статусом «Доступен». Что при этом происходит в интерфейсе оператора, вы увидите в этом видео.

  • Test feature - фото 9 3:46
    Отчеты

    В сервисе 13 видов отчетности с выгрузкой в Excel. Мы разберем два из них — о занятости сотрудников и о результатах последних разговоров с возможностью прослушивания аудиозаписи звонков.

Предыдущая фича
Iframe - отображение вашего сайта в карточке