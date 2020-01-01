Входящие звонки в сервисе Скорозвон

Сложно пропустить звонок

При поступлении входящего вызова в сервисе открывается соответствующее окно, где указывается информация о ФИО, компании и должности звонящего клиента. При необходимости менеджер может быстро переключиться на историю переговоров и посмотреть комментарии к звонкам.

Кроме этого, для удаленных менеджеров мы предусмотрели возможность отходить от компьютера — при входящем вызове сигнал звонка может воспроизводиться через динамики колонок, чтобы сотрудник всегда мог его услышать.

Контроль очереди входящих

Индикатор показывает текущее состояние в очереди ожидания по всем входящим номерам:

все хорошо, очереди нет → зеленый цвет

очередь клиентов меньше числа операторов на линии → желтый

клиентов в ожидании больше, чем операторов → красный

Уведомления о пропущенных звонках

Если менеджер все-таки пропустил входящий вызов, то уведомление мгновенно поступит на электронную почту администратора и ответственного менеджера — контакт быстро будет обработан.

Гибкие настройки

Устанавливайте сценарии распределения вызовов, переадресацию, автоответчик, используйте свои записи и мелодии. Настраивайте синхронизацию рабочего времени менеджеров, если они находятся в разных городах. Для установления доверительных отношений с клиентами используйте привязку клиентов к операторам, тогда их звонки будут автоматически направляться персональным менеджерам.