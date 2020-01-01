При поступлении входящего вызова в сервисе открывается соответствующее окно, где указывается информация о ФИО, компании и должности звонящего клиента. При необходимости менеджер может быстро переключиться на историю переговоров и посмотреть комментарии к звонкам.
Кроме этого, для удаленных менеджеров мы предусмотрели возможность отходить от компьютера — при входящем вызове сигнал звонка может воспроизводиться через динамики колонок, чтобы сотрудник всегда мог его услышать.
Индикатор показывает текущее состояние в очереди ожидания по всем входящим номерам:
Если менеджер все-таки пропустил входящий вызов, то уведомление мгновенно поступит на электронную почту администратора и ответственного менеджера — контакт быстро будет обработан.
Устанавливайте сценарии распределения вызовов, переадресацию, автоответчик, используйте свои записи и мелодии. Настраивайте синхронизацию рабочего времени менеджеров, если они находятся в разных городах. Для установления доверительных отношений с клиентами используйте привязку клиентов к операторам, тогда их звонки будут автоматически направляться персональным менеджерам.