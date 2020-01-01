Администратор может предоставлять гостевой доступ к отчётам лицам, не зарегистрированным в сервисе. Например, это удобно, если Вы хотите, чтобы заказчик мог следить за работой операторов и вовремя скорректировать процесс обзвона. На главной странице настроек гостевого доступа указан размер абонентской платы за услугу.
ВАЖНО: Абонентская плата списывается единоразово в полном размере.
Нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Гостевой доступ». Нажмите «Пригласить гостя».
В открывшемся окне заполните все данные:
Дополнительно, отметив чекбокс, вы можете:
Нажмите кнопку «Пригласить». На e-mail гостя поступит письмо со ссылкой в сервис. Перейдя по ссылке, пользователь попадёт на страницу Гостевого портала, где ему будет предложено установить пароль для входа на свой Гостевой аккаунт.
Важно! Для последующих входов в Гостевой доступ пользователю нужно использовать ссылку guest.skorozvon.ru