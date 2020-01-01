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Редактирование гостевого аккаунта

Для редактирования нажмите на Имя пользователя и выберите раздел «Гостевой доступ», после чего отобразится список гостей. Справа от имени нажмите значок редактирования и заполните открывшееся поле информации о госте:

  • Отчёты — указанные вами отчёты будут открыты гостю;
  • Период — данные за указанный вами период будут доступны гостю;
  • Пользователи — данные по выбранным пользователям будут доступны гостю;
  • Сценарии — только выбранные сценарии будут открыты гостю;
  • Теги — только данные по работе с контактами и организациями с выбранными тегами будут доступны гостю.