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Скорозвон → AmoCRM

Настройки интеграции в Скорозвоне

1. При первом подключении происходит автоматическая синхронизация данных. В дальнейшем при изменении набора полей или значений в amoCRM проводите ручную синхронизацию, нажав на кнопку «Синхронизация». Сохраненные параметры настройки при этом не сбрасываются.

Скорозвон → AmoCRM

2. Укажите название настройки.

3. Укажите действие в Скорозвоне. В данном блоке задаются условия, при выполнении которых сервис Скорозвон будет передавать контакты в amoCRM.

a. Передавать контакты можно, указав определенный Результат завершения вызова.

При выборе данного условия необходимо указать нужный сценарий и результаты завершения разговора. Передача контакта произойдет после завершения вызова с указанным результатом выбранного сценария.

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b. Также условием передачи может быть заполнение анкеты.

При выборе данного условия необходимо указать анкету. Действие считается выполненным, если заполнение анкеты закончилось нажатием на кнопку «Завершить».

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c. Передача по результату Обзвона роботом.

Для передачи контактов укажите проект и результат обработки

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d. Передача контактов при недозвоне по проекту.

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4. Выберите сотрудников в Скорозвоне, на которых будет распространяться данная настройка.

Поле активно, если вы выбрали передачу контактов по результату завершения вызова или заполнению анкеты.

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5. Далее Вам нужно настроить соответствие полей для Организации и Контакта. Дополнительно можно задать тег, который будет прикрепляться к компаниям и контактам в amoCRM, переданным из Скорозвона. По нему Вы можете фильтровать данные в amoCRM.

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6. В настройках можно задать сколько активностей передавать вместе с контактом в amoCRM. И настроить передачу записей звонков. Записи передаются в виде ссылок, которые могут прослушивать и скачивать все сотрудники на Вашем аккаунте amoCRM.

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7. Если Вы хотели бы создавать сделку в amoCRM при передаче контакта, то произведите соответствующую настройку.

Отметьте пункт "Изменить статус сделки, если она уже создана" при необходимости перемещать сделку по воронке. Например, если у вас настроена передача лидов в сервис для обработки, а результаты обработки передаются обратно а amoCRM.

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8. Аналогично можно создавать задачи.

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9. Выберите «Ответственного» в «amoCRM», который будет назначен для всех создаваемых контактов. При выборе нескольких ответственных данные будут поочередно передаваться каждому из них.

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10. По окончанию настроек нажмите «Сохранить».

Вы можете создавать несколько настроек для одного аккаунта под разные задачи или бизнес-процессы.

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