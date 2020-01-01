Zendesk

Zendesk - это платформа для обработки заявок и взаимодействия с клиентами. Если Ваша компания занимается клиентской поддержкой или Вам важно развить персонально направленные и продуктивные отношения с клиентами, то Zendesk - отличное решение. Вы можете звонить и принимать звонки напрямую в Zendesk, установив виджет Скорозвона.

Для настройки интеграции нужно зайти на вашу учетную запись в Zendesk.

1. На странице приложения нажмите кнопку «Установить приложение» в верхнем правом углу.

2. Нажмите кнопку «Установить». После этого в верхней панели появится иконка приложения «Скорозвон».

3. Кликните на иконку и введите логин и пароль от Вашего аккаунта в Скорозвоне.

Если Вы еще не зарегистрированы в «Скорозвон», то необходимо перейти на вкладку Регистрация, указать e-mail (по умолчанию установлен e-mail учетной записи в Zendesk), придумать пароль и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

4. Для совершения звонка необходимо, чтобы у инициатора тикета был указан номер телефона.

4. Звонок осуществляется путем нажатия кнопки «Позвонить» в сайдбаре. Для открытия сайдбара тикета нажмите кнопку «Приложения».

В качестве номера для отображения клиентам будет подставляться номер телефона, который Вы настроили в сервисе Скорозвон, во вкладке Телефония. Входящие звонки на него недоступны.

Если длительность разговора больше 00:00, то формируется запись разговора. Информация о каждом звонке фиксируется в тикете истории переговоров.

Запись доступна и отображается менеджеру, который совершил вызов, и администратору.

При каждом входящем звонке создается новый тикет. Если номера телефона, с которого звонит клиент, нет в базе Скорозвона, то в Zendesk создается новый клиент.

Если приходит входящий вызов в Zendesk и не принимается пользователем, затем звонок переходит по переадресации, то тикет в Zendesk не создается.

На пропущенные входящие вызовы тикеты не создаются, но можно настроить создание тикетов, уведомляющих о таких звонках при помощи почты.

Использование собственного номера для отображения клиентам при звонках из Zendesk

Зайдите в сервис «Скорозвон», используя e-mail и пароль, под которыми вы зарегистрировались в приложении.

Перейдите в раздел Настройки – Телефония. Укажите собственный номер и подтвердите его. Теперь при звонках из Zendesk вашим клиентам будет отображаться указанный номер.

Подробнее о подтверждении номера можно посмотреть по инструкции.

Прием входящих вызовов в Zendesk

В сервисе «Скорозвон» приобретите номер для приема входящих вызовов или подключите свой. Для этого обратитесь в службу поддержки Skorozvon или напишите на welcome@skorozvon.ru

Выберите пользователей для прима звонков, сценарий распределения, установите рабочее время, настройте переадресацию и IVR.

Подробности по настройке входящих вызовов можно посмотреть по ссылке.

Пополнение баланса

Зайдите в сервис «Скорозвон» и перейдите в раздел Баланс. Вы можете пополнить счет online или произвести оплату по безналичному расчету.

Установите сумму порога информирования, чтобы заблаговременно узнавать о снижении баланса и своевременно его пополнять.

Подробнее об оплате можно посмотреть по ссылке.