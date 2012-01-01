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Отправка SMS

Вы можете отправлять SMS контактам из карточки или из раздела "Контакты". Мы интегрировали Скорозвон и программу для отправки смс сообщений SMSC.RU, чтобы вы смогли информировать клиентов прямо из интерфейса Скорозвона во время и после звонка. Это готовый бесплатный инструмент, не требующий привлечения программистов.


Для осуществления интеграции smsc.ru и сервиса Скорозвон необходимо зарегистрироваться в обеих системах:
Создать учетную запись в Скорозвоне;
Создать учетную запись в smsc.ru.

SMSC.RU — это сервис sms-рассылок, который использует прямые подключения к SMS-центрам операторов (SMSC), благодаря чему достигается стабильность и высокая скорость доставки SMS-сообщений.

Настройка интеграции в Скорозвоне

Настройка доступна только администраторам аккаунтов.

1. Перейдите в раздел Имя пользователя - Настройки - Интеграции - SMS

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2. Введите данные аккаунта smsc.ru. Если у вас его еще нет, то просто перейдите по ссылке https://www.smsc.ru/reg/?AD317096 и создайте новую учетную запись.

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3. В разделе Шаблоны sms укажите сценарии, которым будет доступен пустой шаблон (Без шаблона)

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4. Выберите сотрудников в Скорозвоне, которым будет доступна отправка sms

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5. Установите лимит сообщений в месяц для всего аккаунта

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6. Нажмите «Сохранить» внизу страницы.

7. Для того, чтобы создать новый шаблон sms, в блоке Шаблоны sms нажмите кнопку Создать

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8. Укажите название шаблона, выберите сценарии, доступные данному шаблону и введите текст шаблона, который будет автоматически введен в поле Текст sms при отправке.

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9. Поставьте флажок напротив настройки Транслит, если хотите, чтобы сообщение отображалось латинскими буквами (при транслите в сообщение помещается 160 символов, в то время как в кириллице всего 70).

10. Снова нажмите “Сохранить” внизу страницы.

Для отключения интеграции нажмите “Отключить”.

Теперь вновь созданный шаблон доступен для отправки sms-сообщений по выбранным сценариям из:

  • карточки контакта (кнопка sms напротив мобильного номера) 

Sms карточка

  • раздела Контакты для массовой отправки
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При нажатии на любую из кнопок откроется окно отправки sms. В нем Вы можете:
  1. Выбрать нужный шаблон
  2. Внести изменения в текст sms
  3. Установить флажок транслит
  4. Отправить sms, нажав кнопку Отправить
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Факт отправки sms фиксируется в:
  • Истории переговоров контактов
  • Отчете Активность менеджеров по часам
  • Отчете Взаимодействие с клиентами
Особенности работы и возможные ошибки
  1. Если у Вас не обновляется баланс или не сохраняются настройки, то, возможно, вы превысили лимит запросов. В рамках интеграции сервис smsc.ru может выполнить 10 запросов в минуту. Подождите 1 минуту и повторите попытку
  2. Если при отправке сообщения не отображается нужный шаблон sms, убедитесь, что в настройках этот шаблон привязан к сценарию и этот сценарий выбран как сценарий обзвона (в разделе Прозвон) или выбран в карточке контакта (если sms отправляется из нее)
  3. Если у менеджера не отображается нужный шаблон и интеграция настроена правильно, убедитесь, что данный сценарий доступен менеджеру
  4. Если сотруднику не доступен ни один шаблон, то ему предоставляется возможность отправлять sms без шаблона. Если Вы хотите отключить ему эту возможность, запретите для него отправку sms в разделе Ограничения в настройках интеграции sms
  5. Используемые технологии пока не позволяют нам верно отследить статус отправки sms. Для того, чтобы убедиться, что сообщение отправлено, зайдите в раздел История в личном кабинете smsc.ru
  6. Если кнопка sms не отображается, то
  • убедитесь, что услуга подключена
  • убедитесь, что номер, на который Вы пытаетесь отправить sms, мобильный (кнопка не отображается у городских номеров, номеров 8-800 и внутренних звонков между пользователями)

Отправка SMS нескольким клиентам

Если Вы хотели бы отправить SMS сразу нескольким клиентам, то нужно зайти во вкладку Контакты, поставить галки рядом с интересующими клиентами, затем кликнуть на кнопку «SMS».

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