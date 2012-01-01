Вы можете отправлять SMS контактам из карточки или из раздела "Контакты". Мы интегрировали Скорозвон и программу для отправки смс сообщений SMSC.RU, чтобы вы смогли информировать клиентов прямо из интерфейса Скорозвона во время и после звонка. Это готовый бесплатный инструмент, не требующий привлечения программистов.





Для осуществления интеграции smsc.ru и сервиса Скорозвон необходимо зарегистрироваться в обеих системах:

Создать учетную запись в Скорозвоне;

Создать учетную запись в smsc.ru.

SMSC.RU — это сервис sms-рассылок, который использует прямые подключения к SMS-центрам операторов (SMSC), благодаря чему достигается стабильность и высокая скорость доставки SMS-сообщений.

Настройка интеграции в Скорозвоне

Настройка доступна только администраторам аккаунтов.

1. Перейдите в раздел Имя пользователя - Настройки - Интеграции - SMS

2. Введите данные аккаунта smsc.ru. Если у вас его еще нет, то просто перейдите по ссылке https://www.smsc.ru/reg/?AD317096 и создайте новую учетную запись.

3. В разделе Шаблоны sms укажите сценарии, которым будет доступен пустой шаблон (Без шаблона)

4. Выберите сотрудников в Скорозвоне, которым будет доступна отправка sms

5. Установите лимит сообщений в месяц для всего аккаунта

6. Нажмите «Сохранить» внизу страницы.

7. Для того, чтобы создать новый шаблон sms, в блоке Шаблоны sms нажмите кнопку Создать

8. Укажите название шаблона, выберите сценарии, доступные данному шаблону и введите текст шаблона, который будет автоматически введен в поле Текст sms при отправке.

9. Поставьте флажок напротив настройки Транслит, если хотите, чтобы сообщение отображалось латинскими буквами (при транслите в сообщение помещается 160 символов, в то время как в кириллице всего 70).

10. Снова нажмите “Сохранить” внизу страницы.

Для отключения интеграции нажмите “Отключить”.

Теперь вновь созданный шаблон доступен для отправки sms-сообщений по выбранным сценариям из:

карточки контакта (кнопка sms напротив мобильного номера)





раздела Контакты для массовой отправки При нажатии на любую из кнопок откроется окно отправки sms. В нем Вы можете: Выбрать нужный шаблон Внести изменения в текст sms Установить флажок транслит Отправить sms, нажав кнопку Отправить

Факт отправки sms фиксируется в:

Истории переговоров контактов

Отчете Активность менеджеров по часам

Отчете Взаимодействие с клиентами Особенности работы и возможные ошибки