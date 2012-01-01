Ответственный сотрудник — менеджер, которому принадлежит контакт. Изменить ответственного в карточке контакта может не только администратор, но и менеджер, которому этот контакт принадлежит.

Смена ответственного в карточке позволяет быстро передать клиента другому менеджеру. Подходит многоуровневым продажам, когда менеджер холодного обзвона передает клиента компетентному сотруднику для продажи.

Как сменить «ответственного»

В левой части карточки контакта, в последней строке, выберите нужного сотрудника. Изменение ответственного сохранится автоматически, после закрытия карточки или звонка.

Новый ответственный менеджер получит уведомление, что ему передали контакт. Информация о предыдущей работе с клиентом доступна на вкладке "История". Это поможет менеджеру подготовится к работе с клиентом.

Смена «ответственного» сохранится в истории активностей в карточке контакта.

Важно: поле «ответственный» не отображается в карточках вложенных контактов. Чтобы сменить ответственного сотрудника у вложенных контактов, измените поле «ответственный» у всей организации.