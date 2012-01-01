Администратору доступны для отображения/управления все теги аккаунта:

Теги, которые создал/добавил контактам администратор;

Теги, которые создали/добавили своим контактам менеджеры.

По умолчанию в разделе «Контакты» администратор видит только свои теги. Для того, чтобы увидеть или отфильтровать контакты по тегам менеджера, необходимо выбрать сначала нужного менеджера в фильтре, а затем название тега и нажать кнопку «Выбрать контакты». Контакты по тегу менеджера будут отфильтрованы.

Важно: Администратор удаляет теги только на своем аккаунте. Администратор не может автоматически удалить тег, созданный менеджером, на всех контактах, так как он не отобразится в поле назначения/удаления тегов. Но администратор может выборочно удалить тег, созданный менеджером в карточке контакта.

Менеджеру доступны для отображения/управления только следующие теги:

Теги, которые администратор добавил контактам, принадлежащим данному менеджеру;

Теги, которые создал/добавил своим контактам данный менеджер;

Теги, которые добавил контактам другой менеджер, но эти контакты были переданы данному менеджеру.

Важно: Менеджер может создавать/удалять теги только на своих контактах.