Поиск дублей
На вкладке "Контакты" выделите контакты, среди которых будет поиск дублей. После этого нажмите "Найти дубли".
В окне "Настройка поиска дублей", укажите параметры, по которым будет выполнен поиск.
Объект поиска
- Только контакты — поиск дублей только среди контактов
- Только организации — поиск дублей только среди организаций
- Контакты и организации — поиск дублей производится отдельно в контактах и отдельно в организациях, после чего будут отображены оба результата
Дубли НЕ ищутся среди контактов в одной организации и среди контактов в разных организациях.
Базовый контакт
Базовый контакт — контакт, который остается после удаления или объединения дублей. Определяется по выбранному критерию.
Критерии поиска
Определяют в каких полях карточек будет происходить поиск дублей.
Важно: контакты не считаются дублями при частичном совпадении по ФИО или Названию.
Результаты поиска
Дублирующиеся контакты отображаются списком. Повторяющийся элемент (номер телефона, e-mail) выделяется красным цветом.